Timur Turlov, Gründer der Freedom Holding Corp., kündigt seine Kandidatur für das Amt des Vizepräsidenten der FIDE an

ALMATY, KASACHSTAN UND NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 29. Juni 2026 / Timur Turlov, Präsident des kasachischen Schachverbands sowie Gründer und Mehrheitsaktionär der Freedom Holding Corp., hat seine Kandidatur für das Amt des Vizepräsidenten des Internationalen Schachverbands (FIDE) angekündigt.

Laut Turlov spiegelt seine Entscheidung, zu kandidieren, die Arbeit wider, die der kasachische Schachverband in den letzten Jahren geleistet hat, um Schach im ganzen Land weiterzuentwickeln, zu digitalisieren und populär zu machen.

„Mein Ziel ist es, mehr Stabilität, Ausgewogenheit und gegenseitiges Verständnis in die FIDE zu bringen. Die Freedom Holding Corp. kann als einer der führenden Fintech-Konzerne Zentralasiens dazu beitragen, den Verband digitaler und technologieorientierter zu gestalten“, sagte Timur Turlov.

Er fügte hinzu, dass seine Kandidatur auch die wachsende Rolle Kasachstans in der internationalen Schachgemeinschaft widerspiegele.

„In diesem Sinne vertrete ich nicht nur mich selbst, sondern auch Kasachstan – ein Land, das international zunehmend als verlässlicher Partner wahrgenommen wird, der in der Lage ist, einen ruhigen und ausgewogenen Dialog aufzubauen. Ich halte es für wichtig, diese Eigenschaften – technologisches Know-how, Belastbarkeit und Kooperationsbereitschaft – in internationale Institutionen einzubringen“, sagte er.

Die Wahlen zur FIDE-Führung finden am 26. und 27. September 2026 in Usbekistan im Rahmen der Generalversammlung des Internationalen Schachverbands statt. Gemäß den FIDE-Regeln treten die Kandidaten für das Amt des Präsidenten und des Vizepräsidenten gemeinsam an. Turlov wird bei der bevorstehenden Wahl an der Seite des derzeitigen FIDE-Präsidenten kandidieren.

Seit seinem Amtsantritt als Präsident des kasachischen Schachverbands im Jahr 2023 hat Turlov eine Phase rasanten Wachstums für den Schachsport in Kasachstan geleitet. Im Jahr 2025 gewannen kasachische Spieler 162 Medaillen bei internationalen Wettbewerben, darunter 64 Goldmedaillen. Mehr als 1.500 Schulen und über 60.000 Schüler nehmen mittlerweile am Schachprogramm des Landes teil.

Im April 2026 übernahm die Freedom Holding Corp. ChessBase, eine der weltweit führenden Schachsoftware- und Analyseplattformen, und plant, rund 5 Millionen Euro in deren weitere Entwicklung zu investieren. Schach wird zudem über die Freedom SuperApp Teil des digitalen Ökosystems von Freedom – die App überträgt bereits internationale Turniere und wird um Lerninhalte, Puzzles, Trainingspartien und Online-Spiele erweitert.