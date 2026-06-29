Smartee präsentiert auf der EOS 2026 Technologien zur Unterkiefer-Repositionierung und Lösungen für Schlaf-Aligner

Der Kongress brachte mehr als 2.000 Fachleute aus dem Bereich der Kieferorthopädie aus über 70 Ländern zusammen, um Erkenntnisse über aktuelle Forschungsergebnisse, klinische Techniken und Innovationen auszutauschen, die die Zukunft der Kieferorthopädie prägen.

DUBLIN, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology , ein Anbieter digitaler kieferorthopädischer Lösungen, nahm am 101. Jahreskongress der European Orthodontic Society (EOS) teil, der vom 7. bis 11. Juni im Convention Centre Dublin stattfand.

Technologie zur Unterkiefer-Repositionierung präsentiert erweiterte Behandlungsansätze

Ein Schwerpunkt der Ausstellung von Smartee war die GS-Technologie zur Unterkiefer-Repositionierung, die für klinische Szenarien mit Malokklusionen der Klassen II und III entwickelt wurde, bei denen die Position des Unterkiefers eine Rolle spielt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Clear-Aligner-Verfahren, die in erster Linie auf die Zahnbewegung abzielen, kombiniert das System transparente Aligner mit integrierten Komponenten zur Unterkiefer-Repositionierung, die den Unterkiefer in eine vorgegebene therapeutische Position führen und gleichzeitig die kieferorthopädische Zahnbewegung unterstützen sollen. Der Ansatz zielt darauf ab, die Behandlungsplanung in Fällen zu unterstützen, in denen sowohl okklusale Beziehungen als auch die Unterkiefer-Repositionierung berücksichtigt werden müssen.

Das Schlaf-Aligner-Portfolio erweitert die klinischen Anwendungsmöglichkeiten

Smartee stellte außerdem seine Schlaf-Aligner-Serie vor, die für den Einsatz bei Patienten mit primärem Schnarchen und – sofern dies nach den geltenden lokalen Vorschriften zulässig ist – bei leichtem bis mittelschwerem obstruktivem Schlafapnoe-Hypopnoe-Syndrom (OSA) konzipiert ist.

Das Portfolio umfasst Smartee SA, eine Unterkiefer-Protrusionsschiene, die durch gezielte Technologie die Atemwege erweitert und dadurch die ungehinderte Sauerstoffzufuhr verbessert, sowie Smartee SA Plus, eine integrierte therapeutische Lösung, die gleichzeitig Schnarchen und leichte Fehlstellungen der vorderen Zähne behandelt.

Mit seinem digital maßgeschneiderten Design und einem Verriegelungsmechanismus mit zwei Schienen soll das System individuelle Behandlungsansätze unterstützen und dabei den Komfort und die Bequemlichkeit für den Patienten in den Vordergrund stellen.

Ausbau der Präsenz in Europa

Die Teilnahme von Smartee an der EOS 2026 spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens in der europäischen Kieferorthopädie-Community wider. Das Unternehmen hat in Madrid, Spanien, einen Produktionsstandort eingerichtet, der die lokale Fertigung und den Service in der gesamten Region unterstützt.

Im Rahmen seines Engagements für klinische Fortbildung und den fachlichen Austausch wird Smartee im September 2026 den „Smartee European Summit" veranstalten, bei dem Kieferorthopäden, wichtige Meinungsführer und Branchenexperten aus China und Europa zusammenkommen, um neue Behandlungsansätze und Entwicklungen in der Clear-Aligner-Therapie zu diskutieren.

Durch kontinuierliche Investitionen in Innovation und internationale Zusammenarbeit möchte Smartee zum Fortschritt der digitalen Kieferorthopädie beitragen und den Zugang zu vielfältigen Behandlungslösungen für Zahnärzte weltweit erweitern.

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