Ryanair versucht Einschüchterung während Tarifverhandlung

"Die Vereinigung Cockpit lässt die Verhandlungen inzwischen durch professionelle Verhandlungsführer und juristische Berater begleiten", erklärt VC-Präsident Andreas Pinheiro. Dies sei eine notwendige Reaktion auf die persönliche Belastung der betroffenen Beschäftigten.

FRANKFURT/DUBLIN (dpa-AFX) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat der Fluggesellschaft Ryanair unfaire Methoden während laufender Tarifverhandlungen vorgeworfen. Einzelne Mitglieder der Verhandlungskommission sowie weitere gewerkschaftsnahe Beschäftigte seien mit Disziplinarmaßnahmen konfrontiert worden, erklärte die Gewerkschaft in Frankfurt. Daher habe man gemeinsam mit anderen europäischen Pilotenvertretungen dem Management das Misstrauen ausgesprochen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. Zu Einzelfällen werde man sich nicht äußern, erklärte eine Sprecherin. Zuletzt hatte die irische Fluggesellschaft bekanntgegeben, seine Basis in Berlin zum Herbst zu schließen und das Flugangebot deutlich zu reduzieren. Die VC sieht darin eine Strafaktion, nachdem dort Widerstand gegen neue Arbeitszeitregelungen sichtbar wurde.

Letzter Abschluss im Jahr 2018



Laut VC stocken die Tarifverhandlungen für die deutschen Piloten des größten europäischen Billigfliegers. Mehrfach habe man konstruktive Vorschläge eingebracht, die zurückgewiesen worden seien. Die Gewerkschaft verlangt einen Inflationsausgleich für die Jahre seit dem letzten Abschluss aus dem Jahr 2018 sowie Gehaltssteigerungen für die beiden kommenden Jahre.

Der Mitteilung zufolge starten auch in weiteren europäischen Ländern demnächst Tarifverhandlungen. Ryanair verwies auf neue Fünfjahresverträge in Italien, Rumänien und Dänemark. Die Pilotenvereinigungen aus elf Ländern stimmen sich in Ryanair Transnational Pilot Group ab./ceb/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 27,20 auf Tradegate (29. Juni 2026, 16:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %. Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 28,06 Mrd.. Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Ryanair Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +0,19 %/+18,74 % bedeutet.





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