Ministerium genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy
- BMWi erlaubt JD-Übernahme mit Datenschutzauflagen
- EU prüft Subventionen und Wettbewerb bis 2.10
- JD.com sichert Mehrheit an Ceconomy und Filialen
BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Bundeswirtschaftsministerium hat grünes Licht gegeben für die Übernahme von Europas größtem Elektronik-Fachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen Konzern JD.com - allerdings nur unter Auflagen. Das teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur mit.
Die Auflagen sollen demnach gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten der Kunden in Deutschland geschützt bleiben. Zudem räumten sie der Bundesregierung starke Überwachungs- und Kontrollrechte ein und ermöglichten ihr, die Genehmigung im Fall von Verstößen zu widerrufen, hieß es in einer Mitteilung. Im Investitionsprüfverfahren wurde untersucht, ob die Übernahme die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik beeinträchtigt.
JD.com teilte mit: "Wir begrüßen die außenwirtschaftsrechtliche Freigabe durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie." Das Unternehmen rechnet mit einer Gesamt-Freigabe in der zweiten Jahreshälfte.
EU-Kommission prüft Marktverzerrung
Besiegelt ist die Übernahme noch nicht. Die Europäische Kommission äußerte nach einer ersten Untersuchung "vorläufige Bedenken" und prüft den Fall nun genauer. "Die vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass JD.com möglicherweise ausländische Subventionen erhalten hat, die den EU-Binnenmarkt verzerren", teilte die Brüsseler Behörde Ende Mai mit.
Chinesische Subventionen könnten es JD.com ermöglicht haben, ein höheres Übernahmeangebot für Ceconomy , die MediaMarkt- und Saturn-Mutter, abzugeben. Dies könnte den Prozess verzerrt haben. Die Kommission will außerdem prüfen, ob die Übernahme den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt verzerren würde. Nach EU-Recht hat sie bis zum 2. Oktober Zeit für eine endgültige Entscheidung. Die Zustimmung der Kommission ist eine der Voraussetzungen für einen Eigentümerwechsel.
Behörden prüfen nach Kartellrecht und Sicherheit
JD.com hatte im vergangenen Sommer ein Übernahmeangebot abgegeben und sich wenige Monate später die Mehrheit der Ceconomy-Aktien gesichert. Behörden in mehreren Ländern prüfen die Übernahme. Je nach nationalen Anforderungen wird die Transaktion kartellrechtlich geprüft. In anderen Ländern wird untersucht, ob der Einstieg eines ausländischen Investors sicherheits- oder ordnungspolitisch unbedenklich ist.
Frankreich, Italien und Deutschland haben bereits grünes Licht für die Übernahme gegeben. Die Entscheidungen aus Spanien und Österreich stehen noch aus. Das Bundeskartellamt hatte den Erwerb bereits im vergangenen September freigegeben. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, da JD.com bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv sei.
Einer der größten Handelskonzerne weltweit
MediaMarktSaturn ist Europas größter Elektronik-Fachhändler und nach Amazon , Otto und Zalando viertgrößter Onlineshop in Deutschland. Das Handelsunternehmen Ceconomy, zu dem die MediaMarktSaturn Retail Group heute zählt, entstand 2017 als Abspaltung von Metro.
JD.com ist mit einem Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar (2024) laut dem Forschungsinstitut EHI größter chinesischer Handelskonzern und zählt auch weltweit zu den zehn größten. Die Gruppe, die etwa 570.000 Beschäftigte hat, ist unter anderem auch in den Bereichen Technologie, Logistik und Gesundheit tätig. In Deutschland ist das Engagement bislang überschaubar. Im März dieses Jahres startete JD.com den Onlineshop Joybuy.
Ceconomy ist laut Geschäftsbericht mit mehr als 1.000 Märkten in elf europäischen Ländern aktiv, rund 400 davon hierzulande. Filialen der Kette Saturn gibt es nur noch in Deutschland. Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr machte das Unternehmen einen Umsatz von 23,1 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigte der Konzern im Jahr 2024 rund 50.000 Menschen, davon knapp 20.000 in Deutschland.
Die erste Saturn-Filiale wurde 1961 in Köln eröffnet, der erste MediaMarkt 1979 in München. Die Einzelhandelskette übernahm den Wettbewerber Saturn 1990. Einige Jahre später besaß die Metro AG die Mehrheit an beiden Marken./cr/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,57 % und einem Kurs von 214,3 auf Tradegate (29. Juni 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,29 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +50,69 %/+56,82 % bedeutet.
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com beschäftigt gleich mehrere Behörden. Die Europäische Kommission hat nach einer ersten Untersuchung "vorläufige Bedenken" und prüft den Fall nun genauer. Ihre Zustimmung ist eine der Voraussetzungen für einen Eigentümerwechsel.
"Die vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass JD.com möglicherweise ausländische Subventionen erhalten hat, die den EU-Binnenmarkt verzerren", teilte die Brüsseler Behörde mit. Chinesische Subventionen könnten es JD.com ermöglicht haben, ein höheres Übernahmeangebot für Ceconomy, die MediaMarkt- und Saturn-Mutter, abzugeben. Dies könnte den Prozess verzerrt haben. Dabei gehe es um Vorzugsfinanzierungen, steuerliche Anreize und Zuschüsse.
Die EU-Kommission will außerdem prüfen, ob die Übernahme den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt verzerren würde. Nach EU-Recht hat sie bis zum 2. Oktober Zeit für eine endgültige Entscheidung. Sie betonte, dass deren Ergebnis offen sei. JD.com könnte sich im Laufe der Untersuchung auch zu bestimmten Zusagen verpflichten, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern.
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Wie bitte??? Der "Verschleuderpreis" für ein deutsches Unternehmen soll evtl. noch zu hoch sein?
https://www.ft.com/content/662aac0e-54c8-45be-9ed3-7fdbffb1d4f0?syn-25a6b1a6=1
Brussels is set to launch an in-depth foreign subsidies investigation into Chinese ecommerce group JD.com’s bid for German electronics retailer Ceconomy, in the latest sign the EU is taking a more aggressive stance towards Beijing.
The decision, which people familiar with the matter said was expected to be announced later this week, would be the first time a Chinese takeover has been the target of a detailed probe under the EU’s foreign subsidies rules and comes ahead of a debate among commissioners on the bloc’s stance towards China.
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China’s JD.com launched its €2.2bn bid for Ceconomy, which operates more than 1,000 stores across Europe under the MediaMarkt and Saturn brands, last July.
Billed as one of the largest Chinese investments in Europe in recent years, the deal was initially expected to close in the first half of 2026.
But the European Commission has decided to pursue an in-depth probe that will hand Brussels an extra 90 working days to examine whether the deal involves unfair subsidies, people briefed on the decision said, in a move that threatens to further complicate the transaction.
The EU’s foreign subsidy regulations allow Brussels to block companies subsidised by foreign governments from public procurement, mergers and acquisitions.
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Although not specifically aimed at China, the rules have been used to target Chinese companies amid growing concern that oversupply by the world’s largest manufacturer is jeopardising European industry.
The EU’s competition chief Teresa Ribera has previously said the bloc is set to pursue more subsidy investigations against foreign companies investing in the bloc as it steps up efforts to combat what it sees as unfair competition.
JD.com is one of China’s largest online retailers, competing with Chinese groups Alibaba and Meituan, and already operates logistics hubs in the UK, France and Germany.
The company considered a bid for UK electronics retailer Currys, but withdrew its interest in March 2024.
Austria’s foreign investment watchdog had already raised concerns about JD.com’s planned acquisition of the MediaMarkt owner, and a German decision also remains outstanding.
A spokesperson for the European Commission declined to comment. Ceconomy also declined to comment. JD.com did not reply to a request for comment.
https://www.ft.com/content/662aac0e-54c8-45be-9ed3-7fdbffb1d4f0?syn-25a6b1a6=1
Auch hier sehe ich wieder viele Parallelen zur Situation bei Ceconomy! 🤔