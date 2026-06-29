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    Aktien New York

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    Moderate Gewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq-Rückschlag und Telekomlaune treiben Start
    • Warsh-Debüt in Portugal und Diskussion um KI
    • Nahost-Eskalation lässt Ölpreise erneut steigen
    Aktien New York - Moderate Gewinne
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der jüngste Rückschlag an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq und gute Stimmung in der Telekombranche haben am Montag für einen freundlichen Börsenstart in den USA gesorgt. In Portugal gibt der neue Fed-Präsident Kevin Warsh während eines Notenbanker-Treffens seinen Einstand auf der internationalen Bühne. Geopolitisch steht der wieder etwas hochgekochte Nahost-Konflikt im Blick und ließ zuletzt die Ölpreise erneut steigen.

    Der Dow Jones Industrial kletterte mit plus 0,4 Prozent auf 52.086 Zähler wieder in Richtung seines jüngsten Rekordhochs. Das hatte der bekannteste Wall-Street-Index am vergangenen Donnerstag bei etwas über 52.655 Punkten erreicht. Der marktbreite S&P 500 gewann ebenfalls 0,4 Prozent und stieg damit auf 7.380 Punkte. Die Erholungsgewinne im technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 bröckelten zugleich deutlich ab. Nach plus einem Prozent zum Handelsstart ging es nun nur noch um 0,2 Prozent auf 29.171 Punkte hoch.

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    Nach der erneuten militärischen Eskalation am Persischen Golf hat der Iran einen weiteren Verhandlungstermin mit den USA im Unklaren gelassen. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, "sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde", sagte Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna. Am Sonntag hatten Washington und Teheran US-Angaben zufolge beschlossen, ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus vorerst einzustellen und weiterzuverhandeln.

    In Portugal dürften neben Hinweisen auf die US-Zinspolitik und Fragen zur Finanzstabilität auch solche im Zusammenhang mit dem Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) zu den Diskussionsthemen gehören. Nach Warshs Signalen für eine möglicherweise restriktivere Geldpolitik zu Monatsbeginn "hätte man erwarten können, dass die Euphorie am Markt nachlässt, aber das scheint nicht der Fall zu sein", sagte Andrea Gabellone, Leiterin des Bereichs Global Equities bei KBC Securities. Der Markt gehe offenbar davon aus, dass die Sonderstellung der USA in diesem Bereich von Dauer sei und dass sich die Kursrally wohl auf andere Bereiche des Marktes ausweiten werde./ck/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dow Aktie

    Die Dow Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 52.073 auf Ariva Indikation (29. Juni 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dow Aktie um -11,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 17,54 Mrd..

    Dow zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3600 %.





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