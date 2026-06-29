JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auf der Grundlage ihrer jüngsten Gespräche mit dem Management erwarte sie, dass der Baustoffkonzern einen Ergebnisanstieg (Ebitda) von 3 Prozent auf vergleichbarer Basis ausweisen wird, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,79 % und einem Kurs von 169,8EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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