JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auf der Grundlage ihrer jüngsten Gespräche mit dem Management erwarte sie, dass der Baustoffkonzern einen Ergebnisanstieg (Ebitda) von 3 Prozent auf vergleichbarer Basis ausweisen wird, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / BST
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Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,79 % und einem Kurs von 169,8EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
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