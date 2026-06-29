Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Heidelberg Materials
Tagesperformance: -7,97 %
Tagesperformance: -7,97 %
Platz 1
Performance 1M: -10,27 %
Performance 1M: -10,27 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 2
Performance 1M: -14,34 %
Performance 1M: -14,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom: Mehrere Beiträge sehen die Aktie aktuell als niedrig bewertet (Kurs um 30–35€; 34€-Hinweis) und erwarten eher seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegungen. Befürchtungen drehen sich um SpaceX/Starlink, TMUS-Fusion und stärkere US‑Konkurrenz; andere hoffen auf Stabilisierung und eine Erholung auf 35–37€. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil.
Zalando
Tagesperformance: +3,72 %
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 3
Performance 1M: +8,53 %
Performance 1M: +8,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom: Mehrere Beiträge sehen die Aktie aktuell als niedrig bewertet (Kurs um 30–35€; 34€-Hinweis) und erwarten eher seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegungen. Befürchtungen drehen sich um SpaceX/Starlink, TMUS-Fusion und stärkere US‑Konkurrenz; andere hoffen auf Stabilisierung und eine Erholung auf 35–37€. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 4
Performance 1M: -26,03 %
Performance 1M: -26,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetonline-Forum dominiert aktuell ein vorsichtig skeptisches Sentiment. Die letzten 14 Tage waren rückläufig, bedingt durch den entgangenen Fregatten-Auftrag (F126) und daraus resultierende Unsicherheit; Insiderkäufe werden von einigen Nutzern als Commitment gesehen, Fundamentaldaten bleiben gemischt: Wachstumspotenzial wird von manchen betont, andere warnen vor operativen Risiken. Gesamtstimmung: zurückhaltend, aber nicht panisch.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 5
Performance 1M: -22,64 %
Performance 1M: -22,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend vorsichtige bis skeptische Anleger-Stimmung zu VW Vz. Kernpunkte: hohe Kosten, Transformationsrisiken bei Elektromobilität, Konkurrenz, und Bewertung. Diskussion über Abbaupläne (bis zu 140.000 Jobs), Portfolio- und Marken-Konsolidierung, sowie teure Projekte. Einige sehen fairen Wert über dem aktuellen Kurs; andere halten 72 € für zu teuer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht konkret genannt.
RWE
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 6
Performance 1M: -0,11 %
Performance 1M: -0,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu RWE
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu RWE ist gemischt, 14 Tage kursseitig teils rückläufig durch Kapitalerhöhung. Positiv: Amprion-Beteiligung 55% und geplante Investitionen (≈6,5 Mrd. bis 2030); EpS 2031 von 4,40 auf 4,51 Euro. Bewertung moderat (KGV ca. 15, Buchwert ~1); Netze als stabiles, planbares Geschäft. Negativ: kurzfristige Kurslast durch Finanzierung. Insgesamt vorsichtig optimistisch. wallstreetONLINE
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,06%
|PUT: 48,94%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 2,13 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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