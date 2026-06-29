Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Deutsche Telekom
Tagesperformance: -5,65 %
Tagesperformance: -5,65 %
Platz 1
Performance 1M: -14,66 %
Performance 1M: -14,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom: Mehrere Beiträge sehen die Aktie aktuell als niedrig bewertet (Kurs um 30–35€; 34€-Hinweis) und erwarten eher seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegungen. Befürchtungen drehen sich um SpaceX/Starlink, TMUS-Fusion und stärkere US‑Konkurrenz; andere hoffen auf Stabilisierung und eine Erholung auf 35–37€. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil.
IONOS Group
Tagesperformance: +5,48 %
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 2
Performance 1M: -2,18 %
Performance 1M: -2,18 %
TeamViewer
Tagesperformance: +4,94 %
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 3
Performance 1M: -16,23 %
Performance 1M: -16,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend kurzfristig bullisches Sentiment zu TeamViewer: weißer Hammer auf Xetra, Gap-Verlauf, Erholung bis ca. 4,76 € und danach 5–5,5 € in der nächsten Woche; Volumen- und Short-Squeeze-Debatten; SW-Rotation spricht für Momentum. In den letzten 14 Tagen volatil; Fundament: EPS >0,80 € Ende des Jahres, DEX-Integration; KI-Risiken bleiben. Insgesamt gemischt, tendenziell vorsichtig optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,84 %
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 4
Performance 1M: -20,31 %
Performance 1M: -20,31 %
Nemetschek
Tagesperformance: +4,41 %
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 5
Performance 1M: -12,96 %
Performance 1M: -12,96 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +4,03 %
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 6
Performance 1M: -27,43 %
Performance 1M: -27,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu HENSOLDT: Insiderkäufe von Dörre und Inka Tews gelten als Vertrauenssignal; KNDS-Listing und Bankensicht belasten die Stimmung. Technisch/fundamental gilt Hensoldt als führend bei KI-gestützten, vernetzten Abwehrlösungen; Optik-Kosten und Auftragsvolumen bleiben Diskussionspunkte. 14-Tage-Performance nicht genannt. Kurs bleibt volatil.
freenet
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 7
Performance 1M: -8,50 %
Performance 1M: -8,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich freenet-Sentiment gemischt: Abwärtsdruck, Kurs um 24 €, Ziel 23 € diskutiert; einige empfehlen Käufe unter 20 € und Warten auf Q-Zahlen. UBS setzt Ziel auf 25 € und rät Halten wegen Waipu.TV-Rückgang (2025 ca. 2,0 Mio → 1,7 Mio) und ARPU 16,6 €. EBITDA ≈−50 Mio; Dividende ~8,3%; IR ruhig; Handelsvolumen gering.
ATOSS Software
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 8
Performance 1M: -10,97 %
Performance 1M: -10,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments zum ATOSS Software im wallstreetONLINE-Forum: Gemischt. Kurzfristig gibt es Abwärtszeichen (Beitrag 6: 'Und wieder 5 Prozent Minus'), während andere von einer Bodenbildung und einer Dividendenrendite von fast 4% sowie langfristig erreichbaren Kurszielen von 170–200 EUR sprechen (Beiträge 4,7). Skepsis gegenüber KI-Disruption (Beiträge 1–2). Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht beziffert; tendenziell gemischte Erwartungen.
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 9
Performance 1M: -16,04 %
Performance 1M: -16,04 %
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