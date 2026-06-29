Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend kurzfristig bullisches Sentiment zu TeamViewer: weißer Hammer auf Xetra, Gap-Verlauf, Erholung bis ca. 4,76 € und danach 5–5,5 € in der nächsten Woche; Volumen- und Short-Squeeze-Debatten; SW-Rotation spricht für Momentum. In den letzten 14 Tagen volatil; Fundament: EPS >0,80 € Ende des Jahres, DEX-Integration; KI-Risiken bleiben. Insgesamt gemischt, tendenziell vorsichtig optimistisch.