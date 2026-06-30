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    Der neue Star der Luftfahrt

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    Honeywell ist Geschichte: Ist Aerospace jetzt die bessere Wette als Quantinuum?

    Honeywell hat seine Aufspaltung vollendet. Während Quantinuum den Quanten-Hype spielt, startet Honeywell Aerospace als fokussierter Luftfahrt- und Rüstungswert. Welche Aktie passt besser ins Depot?

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    Der neue Star der Luftfahrt - Honeywell ist Geschichte: Ist Aerospace jetzt die bessere Wette als Quantinuum?
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    Mit Handelsstart von Honeywell Aerospace ist aus einem der letzten großen US-Mischkonzerne ein fokussiertes Trio geworden. Honeywell hat seine Luftfahrt- und Verteidigungssparte abgespalten. Die neue Aktie firmiert unter dem Kürzel HONA. Das verbliebene Automatisierungsgeschäft tritt als Honeywell Technologies auf und behält den Ticker HON. Je zwei alte Honeywell-Aktien ergaben eine Aktie von Honeywell Aerospace. 

    Seit dem Start in die neue Woche ist die Aktie von Honeywell Aerospace handelbar. Das Ziel der Aufspaltung ist klar: Jeder Teil soll für sich höher bewertet werden, als es im Konzernverbund möglich war. Der Druck kam allerdings nicht nur aus dem Management. Elliott Investment Management war 2024 mit Milliarden bei Honeywell eingestiegen und hatte auf eine Trennung gedrängt.

     

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    Honeywell Aerospace ist dabei der stärkste Brocken. Das Unternehmen liefert Triebwerke, Elektronik, Avionik und Systeme für Flugzeuge, Raumfahrtprogramme und Verteidigungskunden. Zu den Abnehmern gehören Boeing, Airbus, Airlines und das US-Militär. Der Zeitpunkt ist günstig. Luftfahrt und Rüstung sind bei Anlegern gefragt. Die zivile Luftfahrt profitiert von Nachholbedarf, Ersatzteilen und Wartung. Die Verteidigungssparte bekommt Rückenwind durch steigende Militärausgaben.

    Auch die ersten Analystenstimmen fallen konstruktiv aus. Melius startete Honeywell Aerospace mit Kaufen und einem Kursziel von 306 US-Dollar. Cowen und Wolfe Research sind vorsichtiger und bewerten die Aktie mit Halten. Am ersten Handelstag legte die Aktie ersteinmal zu. Damit ist ein Teil der Fantasie bereits eingepreist.

    Honeywell Aerospace

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    -16,88 %
    -6,30 %
    ISIN:US43849R1059WKN:A429HW
    Honeywell Aerospace direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Anleger haben die Wahl 

    Spannender ist nun der Vergleich mit Quantinuum. Das Quantenunternehmen, an dem Honeywell beteiligt ist, ging Anfang Juni an die Nasdaq. Mehrere Banken starteten die Beobachtung mit Kaufempfehlungen. Die Story ist groß: Quantencomputer könnten langfristig Pharmaforschung, Materialwissenschaft, Kryptografie und Finanzmodelle verändern. Doch genau darin liegt auch das Risiko. Der kommerzielle Durchbruch ist noch nicht bewiesen, die Bewertung setzt viel Zukunft voraus.

    Mein Tipp: Aerospace zunächst die bessere Wahl

    Für konservative Anleger ist Honeywell Aerospace die deutlich greifbarere Wahl. Die neue Abspaltung hat Umsatz, Kunden, Cashflow, Aufträge und eine klare Stellung in Luftfahrt und Verteidigung.

    Quantinuum bietet den größeren Traum, aber auch das größere Enttäuschungspotenzial. Wer auf Stabilität, planbarere Nachfrage und reale Gewinne setzt, dürfte mit Honeywell Aerospace besser fahren. Wer dagegen den ganz großen Quanten-Hebel sucht, muss deutlich mehr Risiko aushalten.

    Honeywell Aerospace ist zwar keine billige Aktie mehr, aber die sauberere Investmentstory. Der Wert verbindet Luftfahrt, Verteidigung und margenstarkes Ersatzteilgeschäft. Quantinuum bleibt die heißere Wette. Für konservative Anleger ist Honeywell Aerospace klar besser geeignet.

     

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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    Der neue Star der Luftfahrt Honeywell ist Geschichte: Ist Aerospace jetzt die bessere Wette als Quantinuum? Honeywell hat seine Aufspaltung vollendet. Während Quantinuum den Quanten-Hype spielt, startet Honeywell Aerospace als fokussierter Luftfahrt- und Rüstungswert. Welche Aktie passt besser ins Depot?

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