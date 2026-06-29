JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 8 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 9,752 auf Tradegate (29. Juni 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,74 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -28,37 %/-18,13 % bedeutet.