Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Im wallstreetonline-Forum dominiert aktuell ein vorsichtig skeptisches Sentiment. Die letzten 14 Tage waren rückläufig, bedingt durch den entgangenen Fregatten-Auftrag (F126) und daraus resultierende Unsicherheit; Insiderkäufe werden von einigen Nutzern als Commitment gesehen, Fundamentaldaten bleiben gemischt: Wachstumspotenzial wird von manchen betont, andere warnen vor operativen Risiken. Gesamtstimmung: zurückhaltend, aber nicht panisch.