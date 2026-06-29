Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Deutsche Telekom
Tagesperformance: -6,93 %
Tagesperformance: -6,93 %
Platz 1
Performance 1M: -15,71 %
Performance 1M: -15,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Laut wallstreetONLINE ist das Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom gemischt: SpaceX/USA-Konkurrenz und eine TMUS-Fusion belasten; einige sehen defensive, unterbewertete Qualitäten, andere rechnen mit Kursen unter 20€. Die letzten 14 Tage waren volatil; der Kurs schwankte grob zwischen 34 und 37€. Ex-US-Fokus könnte Abwärtsrisiken verstärken. Fundamentale Bewertung bleibt defensiv; Sentiment: skeptisch bis abwartend.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +4,37 %
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 2
Performance 1M: -2,69 %
Performance 1M: -2,69 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 3
Performance 1M: -22,64 %
Performance 1M: -22,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend vorsichtige bis skeptische Anleger-Stimmung zu VW Vz. Kernpunkte: hohe Kosten, Transformationsrisiken bei Elektromobilität, Konkurrenz, und Bewertung. Diskussion über Abbaupläne (bis zu 140.000 Jobs), Portfolio- und Marken-Konsolidierung, sowie teure Projekte. Einige sehen fairen Wert über dem aktuellen Kurs; andere halten 72 € für zu teuer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht konkret genannt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,13 %
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 4
Performance 1M: -26,03 %
Performance 1M: -26,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetonline-Forum dominiert aktuell ein vorsichtig skeptisches Sentiment. Die letzten 14 Tage waren rückläufig, bedingt durch den entgangenen Fregatten-Auftrag (F126) und daraus resultierende Unsicherheit; Insiderkäufe werden von einigen Nutzern als Commitment gesehen, Fundamentaldaten bleiben gemischt: Wachstumspotenzial wird von manchen betont, andere warnen vor operativen Risiken. Gesamtstimmung: zurückhaltend, aber nicht panisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 5
Performance 1M: +3,58 %
Performance 1M: +3,58 %
SAFRAN
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 6
Performance 1M: +8,82 %
Performance 1M: +8,82 %
Vinci
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 7
Performance 1M: +4,70 %
Performance 1M: +4,70 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 8
Performance 1M: -3,96 %
Performance 1M: -3,96 %
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