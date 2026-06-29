Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 29.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Wienerberger
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 1
Performance 1M: -1,67 %
Performance 1M: -1,67 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 2
Performance 1M: +37,88 %
Performance 1M: +37,88 %
voestalpine
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 3
Performance 1M: -15,97 %
Performance 1M: -15,97 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 4
Performance 1M: +4,39 %
Performance 1M: +4,39 %
Andritz
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 5
Performance 1M: -4,29 %
Performance 1M: -4,29 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 6
Performance 1M: +18,98 %
Performance 1M: +18,98 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte