Axon Enterprise Aktie klettert deutlich - 29.06.2026

Die Axon Enterprise Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +10,89 % auf 453,30€. Damit gewinnt die Aktie +44,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Axon Enterprise einen Gewinn von +22,91 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um +24,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,92 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -14,89 % verloren.

Während Axon Enterprise heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,94 %. Damit gehört Axon Enterprise heute zu den auffälligeren Werten.

Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,53 % 1 Monat +20,92 % 3 Monate +22,91 % 1 Jahr -40,54 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Stand: 29.06.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,76 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Panasonic Holdings, Motorola Solutions und Co.

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,14 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +1,19 %. L3Harris Technologies notiert im Plus, mit +0,20 %.

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Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.