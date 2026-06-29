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    Es geht um Axon

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    Starker Verdacht: Hat Trump Aktien mit Insiderwissen gekauft?

    US-Präsident Donald Trump kaufte Aktien von Axon Enterprise: Daran ist nichts verdächtiges. Zwei Wochen später jedoch winkt dem Unternehmen ein fetter Regierungsauftrag.

    Für Sie zusammengefasst
    Es geht um Axon - Starker Verdacht: Hat Trump Aktien mit Insiderwissen gekauft?
    Foto: CNP/AdMedia - CNP/AdMedia

    Der US-Präsident erwarb Aktien von Axon im Wert von bis zu 5 Millionen US-Dollar, nur zwei Wochen bevor die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) einen Fünfjahresvertrag über 220 Millionen US-Dollar ausschrieb. 

    Nun kommt der Clou: Experten erklärten gegenüber CNBC, dass die Ausschreibung offenbar auf die Waffen des Unternehmens zugeschnitten gewesen sei.

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    Laut den im Mai veröffentlichten Finanzoffenlegungen kaufte Trump am 10. Februar Axon-Aktien im Wert zwischen 1 und 5 Millionen US-Dollar. Am 24. Februar veröffentlichte ICE eine Ausschreibung für rund 17.800 neue Taser sowie eine unbegrenzte Anzahl an Kartuschen und Schulungen.

    Das Weiße Haus erklärte, Trumps Investitionen würden von unabhängigen externen Vermögensverwaltern betreut – nicht von Trump selbst oder seiner Familie.

    Aus den am 14. Mai veröffentlichten Unterlagen, die Trump beim U.S. Office of Government Ethics eingereicht hatte, gehen mehr als 3.700 Transaktionen hervor. Die Beträge werden dabei jeweils nur als Wertspanne und nicht als exakte Summe angegeben.

    In der ICE-Ausschreibung wird Axon zwar nicht namentlich erwähnt. Laut der Investmentgesellschaft Brown Advisory produziert Axon rund 90 Prozent aller in den USA eingesetzten Taser. Das Unternehmen beliefert die Bundesregierung bereits mit diesen Geräten.

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    Es gibt aber keinerlei Belege dafür, dass Trump am Vergabeverfahren beteiligt war oder davon wusste, dass die zuständigen Beschaffungsbeamten von seinem Aktienkauf Kenntnis hatten oder dass Axon wusste, dass Trump Aktionär des Unternehmens war. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Axon Enterprise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,71 % und einem Kurs von 451,8EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 17:40 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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