Gestaffeltes Explorationsprogramm beginnt im hochgradigen Flussspatprojekt Carp in Nevada

Wesentliche Höhepunkte

- Erste moderne, integrierte Exploration des Karbonatverdrängungs-Flussspatsystems Carp seit den 1970er Jahren, die eine Mineralisierung in Säurequalität auf einem mineralisierten Profil anpeilt, das sich weit über die historischen Tagebaubetriebe hinaus erstreckt.

- Gestaffeltes, mehrphasiges Arbeitsprogramm definiert: Eine drohnen-/bodengestützte Magnetfeldvermessung gefolgt von einem geochemischen Oberflächenprobenahmeprogramm sind die unmittelbaren kurzfristigen Prioritäten – möglicherweise gefolgt von einem zielgenerierenden geophysikalischen Programm und Feldkartierungen, die zur Ermittlung von Bohrzielen auf dem 493 ha großen konsolidierten Landpaket führen werden.

- Magnetfeldvermessung zur Kartierung der strukturellen Architektur in der Tiefe: Die Vermessungsdaten werden verwendet, um eine strukturelle Interpretation und ein 3D-Inversionsmodell zu erstellen, um die als primäre Explorationsziele identifizierten, von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Strukturkorridore zu charakterisieren.

- Geochemische Oberflächenprobenahmen: Um die primäre Zielzone weiter zu charakterisieren und etwaige zusätzliche Oberflächenanomalien für die Anpeilung von Bohrzielen zu identifizieren.

- Klarer Pfad zu Bohrungen: Das gestaffelte Programm wurde konzipiert, um den geologischen Rahmen auf Projektebene sowohl im bekannten System Carp als auch im neuen Nordwest-Erweiterungskorridor systematisch in bohrbereite Ziele umzuwandeln.

- Kritischer Rohstoff der USA ohne inländische Versorgung: Die USA importieren 100 % ihres Flussspatbedarfs. Die U.S. Defense Logistics Agency hat kürzlich einen Flussspat-Liefervertrag im Wert von 168,9 Millionen US$ vergeben, was die strategische Dringlichkeit der Entwicklung einer inländischen Versorgung unterstreicht.

- 59 Claims / ca. 493 Hektar: Konsolidiertes Landpaket, das das bekannte Fluoritsystem Carp und das höffigste umliegende Gebiet abdeckt.

29. Juni 2026 / IRW-Press / Evion Group NL („Evion“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EVG) freut sich, nach dem Abschluss einer geologischen Überprüfung das gestaffelte Explorationsarbeitsprogramm auf dem Flussspatprojekt Carp („Carp“ oder „das Projekt“) in Lincoln County im US-Bundesstaat Nevada zu vorzustellen.

Managing Director David Round sagte:

„Das von uns definierte Arbeitsprogramm ist ein direktes Ergebnis der geologischen Überprüfung. Wir haben nun ein klares Bild der regionalen strukturellen Architektur, ein neues Erweiterungsziel im Nordwesten sowie einen systematischen Plan, um diesen geologischen Rahmen in bohrbereite Ziele umzuwandeln.“

„Unser Auftragnehmer ist bereits vor Ort und entnimmt Proben aus dem Nordwest-Korridor, und wir werden die aeromagnetische Vermessung in Auftrag geben, sobald wir die bestehende Multi-Client-Abdeckung über den Distrikt ausgewertet haben. Das Ziel ist eine effiziente, zielgerichtete Exploration. Wir sind begeistert vom Potenzial dieses Programms und freuen uns darauf, zeitnah über die Ergebnisse des laufenden Probenahmeprogramms berichten zu können.“

Abbildung 1: In einer vertikalen Struktur enthaltene Mineralisierung – Flussspatprojekt Carp

Über das Flussspatprojekt Carp

Evion hat sich im Mai 2026 eine Option auf den Erwerb des Flussspatprojekts Carp in Lincoln County, Nevada, gesichert.[i] Das Projekt verfügt über eine dokumentierte Produktionsgeschichte von etwa 44.900 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von etwa 69 % CaF2 zwischen 1958 und 1971, die ohne Veredelung als metallurgischer Flussspat direkt an Kaiser Steel Corporation verkauft wurden. Der historische Abbau beschränkte sich auf vier oberflächennahe Tagebaugruben (South, Central, West und North). Die am 25. Mai 2026 bekannt gegebene unabhängige Überprüfung der Gesteinssplitterprobenahmen an der Oberfläche aus dem Jahr 2024 bestätigte Gehalte von bis zu 88,15 % CaF2 in allen Bereichen der vier in der Vergangenheit abgebauten Gruben. Das Projekt umfasst 59 nicht patentierte Erzgang-Claims mit einer Größe von etwa 493 Hektar im Bergbaugebiet Viola auf vom Bureau of Land Management verwaltetem Land, etwa 140 km nordöstlich von Las Vegas, Nevada. Die USA importieren 100 % ihres Flussspatbedarfs, ohne dass seit 1990 eine nennenswerte inländische Produktion stattgefunden hat.

Abbildung 2: Fluorit in Handprobe – Flussspatprojekt Carp

Aktuelle Feldaktivitäten

Das Feldteam von Evion ist zurzeit auf dem Projekt Carp im Einsatz, wobei der Schwerpunkt der Probenahmeaktivitäten auf dem kürzlich identifizierten Erweiterungskorridor nordwestlich des primären Claim-Blocks bei Carp liegt.

Parallel dazu prüft das Unternehmen das Potenzial anderer geophysikalischer Verfahren, um die Definierung von direkten Bohrzielen zu unterstützen. Diese beinhalten:

- Bodenradar (GPR): Ein Oberflächenuntersuchungsverfahren, das die Prinzipien der Elektromagnetik und seismischen Vermessungen kombiniert, um kontrastierende Körper in einer Tiefe von potenziell bis zu 50 m unterhalb der Oberfläche zu definieren. Das Bodenradar würde nach weiteren potenziellen Fluorit-Manto-Körpern suchen, die jenen ähnlich sind, die bereits in der Vergangenheit auf dem Projekt abgebaut wurden. In Kombination mit der Magnetik könnte es auch dabei helfen, strukturelle „zuleitungsartige“ Ziele zu definieren.

- Gravitation: Fluorit weist ein spezifisches Gewicht von 3,0 bis 3,2 auf, während jenes des Karbonat-Wirtsgesteins etwa 2,7 beträgt. Der Kontrast könnte für eine Vermessung in geringen Abständen ausreichen, um die dichten Fluoritkörper innerhalb der Karbonatabfolge zu definieren.

Gestaffeltes Explorationsarbeitsprogramm

Basierend auf den Ergebnissen der geologischen Überprüfung hat das Unternehmen ein mehrphasiges Explorationsprogramm definiert, um das Größenpotenzial des Projekts systematisch zu erproben und bohrbereite Ziele zu entwickeln. Kurzfristige Prioritäten sind die laufende drohnen- oder bodengestützte Magnetfeldvermessung sowie ein Oberflächenprobenahmeprogramm, gefolgt von geophysikalischen Untersuchungs- und Bohrprogrammen, sobald die Ergebnisse ausgewertet wurden.

Aktivität Bereich/Umfang Zeitpunkt Ziel Landsat-/Fernerkundungsanalyse Gesamtes Konzessionsgebiet Im Gange Bewertung von alluvialer Abdeckung, Alteration, strukturellen Lineamenten Drohnen-/bodengestützte Magnetfeldvermessung Konzessionsgebiet Carp und Erweiterungskorridore Kurzfristig Kartierung struktureller Kontrollen in der Tiefe; Bereitstellung von Daten für die Inversionsmodellierung Oberflächenprobenahmen Carp und umliegendes Gebiet sowie Nordwest-Erweiterungskorridor Kurzfristig Definition des geochemischen Profils; Leitfaden für die Bohrzielermittlung Ausrichtungsuntersuchung geophysikalischer Verfahren Lagerstättengebiet bei Carp Stufe 2 Bewertung der Anwendbarkeit von direkten Detektionsverfahren – elektrische geophysikalische Untersuchungen (EM/IP), Bodenradar (GPR), Gravitation Geophysikalische Bodenuntersuchungen Abhängig von der Ausrichtungsuntersuchung Stufe 2 Ausrichtung auf entsprechende petrophysikalische Kontraste der Lagerstätteneigenschaften (Dichte, Brüche, Leitfähigkeit) Erkundungsbohrungen Nordwestlich verlaufende Strukturziele Stufe 2 Erprobung interpretierter Ziele auf bestätigten, von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Strukturkorridoren Gezielte Strukturbohrungen Lagerstättengebiet bei Carp Stufe 3 Bestätigung der Ausdehnung der Mineralisierung und Erprobung des Systems in der Tiefe

Abbildung 3: Geplante Abdeckung des Explorationsarbeitsprogramms – Flussspatprojekt Carp

Abbildung 4: Fluorit-Manto-Körper in der Grubenwand – Flussspatprojekt Carp

Marktkontext für Flussspat

Flussspat (Calciumfluorid, CaF2) wird von den USA, der Europäischen Union, Australien, Kanada und Japan als kritischer Rohstoff eingestuft. Es ist ein unersetzlicher Einsatzstoff in der Halbleiterherstellung, in Lithium-Ionen-Batterien, bei der Verarbeitung von Kernbrennstoffen, in der Luft- und Raumfahrt- sowie in Verteidigungssystemen, modernen Kältemitteln und der Stahl- und Aluminiumproduktion. Die USA importieren zurzeit 100 % ihres Flussspatbedarfs, ohne dass seit 1990 eine nennenswerte inländische Produktion stattgefunden hat.[ii] Die weltweite Produktion von etwa 10,2 Millionen Tonnen im Jahr 2025 konzentrierte sich weiterhin auf China (ca. 59 %), die Mongolei und Mexiko. Das US-Verteidigungsministerium hat über die Defense Logistics Agency kürzlich einen Liefervertrag für Flussspat im Wert von 168,9 Millionen US$ vergeben, was die strategische Bedeutung der Sicherung inländischer Lieferketten für kritische Rohstoffe unterstreicht.[iii]

Diese Mitteilung wurde vom Board der Evion Group NL genehmigt.

Kontakt

David Round

Managing Director

Evion Group NL

Scott North

Investor Relations

Kamoa Capital

Sophie Thompson

Marketing & Investor Relations

Evion Group NL

Weitere Informationen – https://eviongroup.com

Erklärung einer sachverständigen Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu Explorationsergebnissen, geologischen Interpretationen und Strukturanalysen im Rahmen des Carp-Fluorspar-Projekts basieren auf Informationen, die von Herrn Mark Fletcher, einer sachverständigen Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt und geprüft wurden. Herr Fletcher ist als geologischer Berater bei Arrowman Pty Ltd beschäftigt und fungiert als geologischer Berater der Evion Group NL. Herr Fletcher verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als „sachverständige Person“ im Sinne der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ (JORC-Code) zu gelten. Herr Fletcher stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Soweit das Unternehmen in dieser Mitteilung auf Explorationsergebnisse Bezug nimmt (unter Verweis auf frühere Mitteilungen an die ASX), bestätigt das Unternehmen, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den entsprechenden Marktmitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich bewusst sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen die Evion Group tätig ist und tätig werden will, spezifisch sind, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze sowie die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der zukünftigen Leistung oder anderer zukünftiger Ereignisse, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt weder die Geschäftsführung, noch die Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten des Unternehmens noch sonstige Personen eine Haftung für Verluste, die sich aus der Nutzung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen ergeben. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar und ist auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[i] ASX-Pressemitteilung vom 12. Mai 2026

[ii]USGS Mineral Commodity Summaries 2025. - https://www.usgs.gov/publications/mineral-commodity-summaries-2025

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die Evion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,11 % und einem Kurs von 0,015EUR auf Frankfurt (29. Juni 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

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