Nicht Nvidia: Diese 10 China-Werte profitieren vom Boom der Datenzentren

"Die Vereinigten Staaten beziehen fast 30 Prozent ihrer Importe von KI-bezogenen Produkten von chinesischen Unternehmen", heißt es in einer Analyse von Michael Hirson und Houze Song vom 21. Juni, die CNBC einsehen konnte. Die Studie entstand in Zusammenarbeit mit Analyst Hub Securities.

Der weltweite Wettlauf um Künstliche Intelligenz richtet den Blick meist auf Hochleistungschips. Doch laut einer Analyse von 22V Research profitieren zahlreiche chinesische Unternehmen von einem weit weniger beachteten Teil der Wertschöpfungskette: den Komponenten, ohne die moderne Datenzentren nicht funktionieren würden.

Die Experten betonen, dass China zwar nicht über die Kapazitäten verfüge, modernste Chips in großem Maßstab herzustellen. Dafür spiele das Land eine Schlüsselrolle bei Energiespeichern, Transformatoren, kritischen Rohstoffen und Chemikalien. "Diese wenig beachtete Entwicklung gewinnt für Anleger zunehmend an Bedeutung", so die Analysten.

Exporte treiben Chinas Wachstum

Nach Angaben von 22V Research entfiel in diesem Jahr rund die Hälfte des Wachstums der chinesischen Exporte auf KI-nahe Produkte. Viele der Profiteure sind an der Börse in Shenzhen notiert.

Auch an den Aktienmärkten zeigt sich die Entwicklung deutlich. Der Technologieindex ChiNext hat sich innerhalb der vergangenen 12 Monate verdoppelt. Besonders stark entwickelten sich Unternehmen aus dem Hardwarebereich.

Für ihre Untersuchung analysierten die Experten die größten KI-Zulieferer innerhalb des CSI-300-Index. Von den 10 größten Unternehmen der Branche nach Börsenwert konnte sich bis auf den Batteriehersteller CATL jedes Unternehmen innerhalb von 12 Monaten mindestens verdoppeln.

Leiterplatten, Server und Energietechnik gefragt

Zu den größten Gewinnern zählen die Leiterplattenhersteller Victory Giant, Dongshan Precision und Shengyi Technology. Ihre Produkte werden in Rechenzentren und KI-Systemen eingesetzt.

Auch Sanhuan Group profitiert vom Boom. Das Unternehmen produziert mehrschichtige Keramikkondensatoren, die Energie in Chips speichern und wieder freisetzen. Branchenberichten zufolge hat Nvidia die Zahl dieser Bauteile in seinem neuen Vera-Rubin-KI-System nahezu verdreifacht.

Auf der Serverseite zählt Foxconn Industrial Internet zu den wichtigsten Akteuren. Das Unternehmen ist eine Tochter des iPhone-Zulieferers Foxconn. Nach Unternehmensangaben stieg das Cloud-Computing-Geschäft 2025 um 88,7 Prozent auf 602,68 Milliarden Yuan und wurde damit zum wichtigsten Wachstumstreiber.

Glasfaser wird zum Engpass der KI-Ära

Neben Hardwareherstellern rückten auch die Netzwerkspezialisten InnoLight, Eoptolink und TFC in den Fokus. Ihre optischen Technologien ermöglichen die Datenübertragung mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit.

Analysten von JPMorgan sehen gerade in diesem Bereich große Chancen. "Die Optikbranche ist der wichtigste 'Picks-and-Shovels'-Kanal", schreiben sie. KI-Datenzentren benötigten deutlich mehr Glasfaserverbindungen als klassische Serverräume. Teilweise reichten die Auftragsbücher bereits bis 2027 oder 2028. Gleichzeitig hätten sich die Exportwerte für Glasfaser- und Kabelprodukte laut chinesischen Zolldaten gegenüber dem Vorjahr etwa vervierfacht.

Anleger entdecken die Branche

Obwohl chinesische Technologiewerte weiterhin niedriger bewertet sind als viele US-Konkurrenten, steigt das Interesse heimischer Investoren spürbar. Die Kursrallye hat inzwischen InnoLight und Foxconn Industrial Internet in die Liga der Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als 1 Billion Yuan geführt. Dort befindet sich bereits Branchenriese CATL.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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