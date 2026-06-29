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    Trump scheitert mit Antrag gegen Missbrauchsurteil

    Für Sie zusammengefasst
    • Oberster Gerichtshof weist Trumps Überprüfungsantrag ab
    • New Yorker Jury sah 1996 Missbrauch und Verleumdung
    • Entschädigung von fünf Millionen US-Dollar verhängt
    Trump scheitert mit Antrag gegen Missbrauchsurteil
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist mit dem Versuch gescheitert, ein Urteil wegen sexuellen Missbrauchs gegen sich überprüfen zu lassen. Der Oberste Gerichtshof der USA wies einen Antrag ab, der das Urteil im Zivilprozess der Autorin E. Jean Carroll anfechten wollte, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

    Hintergrund ist eine Entscheidung aus dem Jahr 2023: Eine New Yorker Geschworenenjury sah es damals als erwiesen an, dass Trump die US-Autorin 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumdet hatte. Er wurde zu einer Entschädigung in Höhe von fünf Millionen US-Dollar (rund 4,4 Millionen Euro) verurteilt. Trump wies die Anschuldigungen stets zurück. Strafrechtlich waren die Vorwürfe zwar verjährt, zivilrechtlich stand der Rechtsweg jedoch offen.

    Die "New York Times" nannte die Entscheidung einen "schweren Schlag für Herrn Trump" und das wahrscheinliche "Ende seiner juristischen Bemühungen, das Urteil der Jury anzufechten"./apo/DP/nas






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    Trump scheitert mit Antrag gegen Missbrauchsurteil US-Präsident Donald Trump ist mit dem Versuch gescheitert, ein Urteil wegen sexuellen Missbrauchs gegen sich überprüfen zu lassen. Der Oberste Gerichtshof der USA wies einen Antrag ab, der das Urteil im Zivilprozess der Autorin E. Jean Carroll …
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