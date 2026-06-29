Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.019,33USD pro Feinunze und notiert damit -1,71 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,81USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,27 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 73,61USD und verzeichnet ein Minus von -1,85 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 70,47USD und verzeichnet ein Minus von -1,59 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.215,50USD
|-0,08 %
|Platin
|1.575,00USD
|-3,02 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Minus von -3,02 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.06.26, 17:29 Uhr.