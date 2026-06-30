Loop Capital: Darum sollte Apple auf China setzen!

Laut aktuellen Recherchen der Financial Times hat Apple eine Lobbykampagne gestartet, um von der Trump-Regierung die Genehmigung für den Einkauf von Speicherchips von CXMT zu erhalten. Das Unternehmen steht in den USA auf einer schwarzen Liste, da ihm Verbindungen zum chinesischen Militär nachgesagt werden.

"Im Anschluss an unsere bisherigen Hinweise darauf, dass Apple aus verschiedenen Gründen verstärkt den Einsatz lokaler Komponenten aus China prüft, passt die jüngste Meldung, wonach Apple bei der US-Regierung auf eine Genehmigung zum Bezug von DRAM-Speicherchips des chinesischen Herstellers ChangXin Memory Technologies (CXMT) drängt, exakt zu den Ergebnissen unserer laufenden Recherchen", schrieben die Analysten von Loop Capital am Montag in einer Mitteilung an ihre Kunden.

Hintergrund: Pläne des Konzerns, künftig Speicherchips aus China in seinen Geräten einzusetzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) aktualisierte in diesem Monat die sogenannte 1260H-Liste und setzte sowohl CXMT als auch YMTC (Yangtze Memory Technologies) zusammen mit Dutzenden weiterer chinesischer Unternehmen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur chinesischen Armee auf die Sanktionsliste.

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Apple ist zwar nicht ausdrücklich verboten, Chips von CXMT oder YMTC zu kaufen. Doch Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen auf der 1260H-Liste können erhebliche Reputationsrisiken für US-Konzerne mit sich bringen.

Bereits Anfang dieses Monats erhöhte Apple die Preise zahlreicher Produkte. Als Grund wurden die gestiegenen Kosten für Speicherbausteine genannt.

Ob Apple die Handelsbeziehungen aufnehmen darf, bleibt mehr als fraglich. Schon im Jahr 2022 hatte der iPhone-Hersteller versucht, Speicherchips von YMTC zu beziehen. Daraufhin wandte sich der heutige US-Außenminister Marco Rubio, damals noch Senator aus Florida, in einem Schreiben an die damalige Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Avril Haines, um seine Bedenken hinsichtlich eines Einkaufs von Speicherchips aus China durch Apple anzumelden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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