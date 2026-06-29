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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax knickt etwas ein - Kursrally bei Nagarro

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax schließt leicht schwächer bei 24.626,89 Punkten
    • MDax sinkt 0,33 Prozent, SDax klettert dank Nagarro
    • Nahostrisiken und Geldpolitik lassen Anleger zögern
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax knickt etwas ein - Kursrally bei Nagarro
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat einen uneinheitlichen Start in die neue Börsenwoche erwischt. Der Dax schloss am Montag 0,18 Prozent tiefer bei 24.626,89 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,33 Prozent auf 31.483,64 Zähler. Dagegen ging es für den Kleinwerteindex SDax - vor allem dank einer Kursrally bei Nagarro - um 0,90 Prozent auf 17.927,03 Punkte aufwärts.

    Mit Blick auf die europäischen Börsen ging der EuroStoxx 50 mit plus 0,2 Prozent aus dem Handel. Außerhalb der Eurozone legte der Zürcher SMI um 0,4 Prozent zu, während der Londoner FTSE 100 um 0,2 Prozent nachgab. In den USA stieg der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 0,5 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,3 Prozent.

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    Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Nahost-Krieg. Die Vereinigten Staaten und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

    "Schwelende Nahostrisiken, eine ungeklärte geldpolitische Marschroute und kritisch hinterfragte KI-Bewertungen halten den Dax in einer Schaukelbörse gefangen und lassen eine klare Orientierung vermissen", kommentierte Marktexperte Timo Emden. Von einer unbeschwerten Sommerstimmung könne keine Rede sein, denn die Anleger agierten weiter mit angezogener Handbremse.

    Die Aktien deutscher Automobilhersteller fielen am Montag auf mehr- und teils sogar vieljährige Tiefstände. Investoren zogen sich weiter aus der Branche zurück. Volkswagen -Anteile büßten 3,9 Prozent ein und loteten das niedrigste Niveau seit 2010 aus. Laut "Bild" wollen die Wolfsburger die Zusammenarbeit mit Bosch in Sachen autonomes Fahren beenden, um Kosten zu sparen. Ein Börsianer bezeichnete dies als "weiteren massiven Rückschlag für die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Herstellern bei neuen Technologien". Die Aktien von BMW , Continental und Porsche AG fielen ebenfalls zurück.

    Die Papiere von Heidelberg Materials sackten als klar schwächster Dax-Wert auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai ab und verloren letztlich 9,4 Prozent. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung auf reduzierte Umsatzprognosen mehrerer Analystenhäuser für den Baustoffkonzern im zweiten Quartal.

    Ins Rampenlicht rückte auch ein Titel aus der dritten Börsenreihe: Dem IT-Dienstleister Nagarro liegt eine Kaufofferte der indischen Persistent Systems über gut eine Milliarde Euro vor. Je Nagarro-Aktie bietet der IT-Dienstleister 81 Euro. Nagarro schnellten um knapp 88 Prozent auf fast 76 Euro nach oben. Schon am Freitag war der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen./edh/he

    --- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 57,56 auf Tradegate (29. Juni 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +120,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -9,27 %/+18,34 % bedeutet.





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