🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Europas Banken bleiben stur

    361 Aufrufe 361 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wall Street schreibt den Euro ab

    Während die Wall Street eine Talfahrt des Euro prognostiziert, halten europäische Schwergewichte wie die Deutsche Bank an der Rückkehr der Gemeinschaftswährung fest. Nur warum?

    Für Sie zusammengefasst
    Europas Banken bleiben stur - Wall Street schreibt den Euro ab
    Foto: picture alliance / abaca | Khademian Farzaneh

    Der Devisenmarkt erlebt derzeit eine tiefe Spaltung zwischen den wichtigsten Finanzzentren der Welt. Auf der einen Seite steht die US-amerikanische Wall Street, die in einer koordinierten Welle ihre Prognosen für die Entwicklung des Euro zum US-Dollar zusammengestrichen hat. Auf der anderen Seite formiert sich in Europa eine Front von Analysten – angeführt von Devisenchefs wie George Saravelos von der Deutschen Bank –, die sich weigern, den Euro abzuschreiben.

    Der aktuelle Trend an den US-Märkten ist eindeutig: Die großen amerikanischen Häuser kapitulieren vor der Stärke des US-Dollars. JPMorgan Chase, Morgan Stanley und die Bank of New York (BNY) Mellon haben ihre Prognosen in den letzten Tagen drastisch nach unten korrigiert. Sie erwarten, dass die Gemeinschaftswährung im Laufe des nächsten Jahres um mehr als 3 Prozent auf bis zu 1,10 US-Dollar absacken könnte. Selbst Banken wie die Bank of America, die zuvor noch mit 1,20 US-Dollar kalkulierten, haben ihre Erwartungen auf 1,15 US-Dollar zurückgeschraubt.

    Die Treiber hinter dieser US-Sichtweise sind fundamental. Vor allem zeigt sich die US-Notenbank unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh unerwartet falkenhaft. Händler setzen auf eine US-Zinserhöhung noch im Jahr 2026. Im Gegensatz dazu agiert EZB-Chefin Christine Lagarde betont vorsichtig. Nach einer einzigen Zinserhöhung signalisierte sie, dass man auf die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts nicht übermäßig aggressiv reagieren müsse. Strategen sehen darin eine Schwächung des Euros. Hinzu kommt, dass der Konflikt im Iran und die damit verbundenen hohen Ölpreise Europa als Netto-Energieimporteur schwer belasten.

    Trotz dieser drückenden Beweislast der US-Kollegen weicht das europäische Research-Lager kaum von seinem Kurs ab. Zwar schmilzt der Bloomberg-Konsens, der lange Zeit bei 1,20 US-Dollar lag, durch die US-Herabstufungen langsam ab, doch europäische Schwergewichte halten an ihren optimistischen Modellen fest.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Die Deutsche Bank beispielsweise stützt ihre Prognose (je nach Zeithorizont zwischen 1,15 und 1,20 US-Dollar) auf eine mittel- bis langfristige Trendwende. Die Kernargumente der europäischen Optimisten lauten, dass das aktuelle Momentum des US-Dollars, getrieben durch spekulative Käufe und das Auflösen von Short-Positionen als zyklisch und übertrieben angesehen werden. Zudem investiert Europa massiv in Infrastruktur und Verteidigung. Sobald sich die Energiepreise stabilisieren, dürfte sich die Wachstumskluft zu den USA verkleinern.

    Sobald also die geopolitischen Risikoprämien im Nahen Osten ihren Höhepunkt überschritten haben, verliert der US-Dollar nach Ansicht der europäischen Experten seine Rolle als "sicherer Hafen", was den Weg für eine Euro-Erholung freimacht.

    Unterm Strich ist es aber auch ein klassischer Streit der Zeithorizonte. Während die Wall Street vor allem auf das Hier und Jetzt sieht und mit Blick auf die harte Fed-Politik und die Nahost-Krise handelt, setzen europäische Analysten darauf, dass die Dollar-Stärke mittel- und langfristig auf tönernen Füßen steht. Wer am Ende recht behält, wird sich an der Dynamik der Inflation und den nächsten Schritten von Warsh und Lagarde entscheiden.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Europas Banken bleiben stur Wall Street schreibt den Euro ab Während die Wall Street eine Talfahrt des Euro prognostiziert, halten europäische Schwergewichte wie die Deutsche Bank an der Rückkehr der Gemeinschaftswährung fest. Nur warum?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     