Wall Street schreibt den Euro ab

Der aktuelle Trend an den US-Märkten ist eindeutig: Die großen amerikanischen Häuser kapitulieren vor der Stärke des US-Dollars. JPMorgan Chase, Morgan Stanley und die Bank of New York (BNY) Mellon haben ihre Prognosen in den letzten Tagen drastisch nach unten korrigiert. Sie erwarten, dass die Gemeinschaftswährung im Laufe des nächsten Jahres um mehr als 3 Prozent auf bis zu 1,10 US-Dollar absacken könnte. Selbst Banken wie die Bank of America, die zuvor noch mit 1,20 US-Dollar kalkulierten, haben ihre Erwartungen auf 1,15 US-Dollar zurückgeschraubt.

Der Devisenmarkt erlebt derzeit eine tiefe Spaltung zwischen den wichtigsten Finanzzentren der Welt. Auf der einen Seite steht die US-amerikanische Wall Street, die in einer koordinierten Welle ihre Prognosen für die Entwicklung des Euro zum US-Dollar zusammengestrichen hat. Auf der anderen Seite formiert sich in Europa eine Front von Analysten – angeführt von Devisenchefs wie George Saravelos von der Deutschen Bank –, die sich weigern, den Euro abzuschreiben.

Die Treiber hinter dieser US-Sichtweise sind fundamental. Vor allem zeigt sich die US-Notenbank unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh unerwartet falkenhaft. Händler setzen auf eine US-Zinserhöhung noch im Jahr 2026. Im Gegensatz dazu agiert EZB-Chefin Christine Lagarde betont vorsichtig. Nach einer einzigen Zinserhöhung signalisierte sie, dass man auf die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts nicht übermäßig aggressiv reagieren müsse. Strategen sehen darin eine Schwächung des Euros. Hinzu kommt, dass der Konflikt im Iran und die damit verbundenen hohen Ölpreise Europa als Netto-Energieimporteur schwer belasten.

Trotz dieser drückenden Beweislast der US-Kollegen weicht das europäische Research-Lager kaum von seinem Kurs ab. Zwar schmilzt der Bloomberg-Konsens, der lange Zeit bei 1,20 US-Dollar lag, durch die US-Herabstufungen langsam ab, doch europäische Schwergewichte halten an ihren optimistischen Modellen fest.

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Die Deutsche Bank beispielsweise stützt ihre Prognose (je nach Zeithorizont zwischen 1,15 und 1,20 US-Dollar) auf eine mittel- bis langfristige Trendwende. Die Kernargumente der europäischen Optimisten lauten, dass das aktuelle Momentum des US-Dollars, getrieben durch spekulative Käufe und das Auflösen von Short-Positionen als zyklisch und übertrieben angesehen werden. Zudem investiert Europa massiv in Infrastruktur und Verteidigung. Sobald sich die Energiepreise stabilisieren, dürfte sich die Wachstumskluft zu den USA verkleinern.

Sobald also die geopolitischen Risikoprämien im Nahen Osten ihren Höhepunkt überschritten haben, verliert der US-Dollar nach Ansicht der europäischen Experten seine Rolle als "sicherer Hafen", was den Weg für eine Euro-Erholung freimacht.

Unterm Strich ist es aber auch ein klassischer Streit der Zeithorizonte. Während die Wall Street vor allem auf das Hier und Jetzt sieht und mit Blick auf die harte Fed-Politik und die Nahost-Krise handelt, setzen europäische Analysten darauf, dass die Dollar-Stärke mittel- und langfristig auf tönernen Füßen steht. Wer am Ende recht behält, wird sich an der Dynamik der Inflation und den nächsten Schritten von Warsh und Lagarde entscheiden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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