H&R: Q2-2026 übertrifft Erwartungen – Zielerreichung bereits Mitte Jahr möglich
H&R profitiert im zweiten Quartal 2026 von einem unerwartet starken Ergebnisplus – geopolitische Sondereffekte treiben die Nachfrage, doch die Risiken für das zweite Halbjahr bleiben hoch.
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- Vorläufige interne Zahlen: H&R verzeichnet im zweiten Quartal 2026 eine deutlich über den Erwartungen liegende operative Ergebnisentwicklung.
- Verbesserte Marktbedingungen: Nachfrage- und Preisniveau für ausgewählte Produktgruppen haben sich im Q2 2026 signifikant verbessert.
- Prognoseanpassung möglich: Das für 2026 prognostizierte EBITDA-Ziel von EUR 85,0 Mio. könnte bereits zur Jahresmitte erreicht oder überschritten werden.
- Ursache: Temporär stark gestiegene Nachfrage durch geopolitische Verwerfungen im Persischen Golf und Einschränkungen über die Straße von Hormus führten zu Verknappungen, insbesondere bei Grundölen und Solvaten; H&R konnte als verlässlicher Lieferant auftreten.
- Risiken/Unsicherheiten: Eine Entspannung der Lage, Wiederöffnung von Transportwegen, Nachfragerückgang oder ein starker Rohölpreisverfall (Bewertungseffekte auf Vorräte) könnten die Entwicklung im zweiten Halbjahr 2026 deutlich beeinträchtigen.
- Ausblick/Aktionsplan: H&R beobachtet die Lage genau und will Mitte August 2026 im Halbjahresbericht eine aktualisierte Einschätzung zur Ergebnisprognose veröffentlichen; die Mitteilung stellt eine Insiderinformation gemäß Art.17 MAR dar.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei H&R ist am 14.08.2026.
Der Kurs von H&R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,58 % im Plus.
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