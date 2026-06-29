Geteilte Börsen: Wall Street steigt, DAX schließt im Minus – Ölpreise steigen

Amazon und Cisco führen die Gewinnerliste im Dow an, unter den Verlierern sind UnitedHealth und Chevron . Der US-Medien- und Kabelriese Comcast trennt sich von seinem Unterhaltungsgeschäft . Die Aktie schnellt 6,6 Prozent hoch. Citigroup sieht für Sandisk dank des KI-getriebenen Speicherbooms weiteres Aufwärtspotenzial und hebt das 12-Monats-Kursziel deutlich an . Die Aktie fällt dennoch am Nasdaq-100-Ende um 5,3 Prozent und kann sich damit dem anhaltenden Abwärtssog der Chip-Branche nicht entziehen. Micron büßen 3,6 Prozent ein und Intel 2,1 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DAX und Europabörsen fallen

Die europäischen Aktienmärkte haben zum Handelsschluss am Montag keine einheitliche Linie gezeigt. Das dominierende Thema an den globalen Märkten ist der fragile Zustand im Nahen Osten, wo nach heftigen militärischen Konfrontationen am Wochenende vorerst eine Atempause eingelegt wurde.

"Der durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelöste Energiepreisschock belastet weiterhin den kurzfristigen Konjunkturausblick", erklärte Robin Winkler, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, in einer Einschätzung am Montag. "Vor allem die immer noch erhöhten Öl- und Gaspreise im Zusammenspiel mit der Unsicherheitswahrnehmung dämpfen sowohl den privaten Verbrauch als auch die Unternehmensinvestitionen."

Der DAX schloss zuletzt bei 24.626,89 Punkten um 0,2 Prozent unter seinem Freitagsschluss. Am unteren Ende der Kurstabelle befindet sich Heidelberg Materials nach mehreren negativen Analystenkommentaren. Die Titel verlieren 9,4 Prozent. Volkswagen-Anteile fallen 3,9 Prozent. Der Autokonzern treibt seine Restrukturierung voran und steigt offenbar aus der Bosch-Allianz zu autonomem Fahren aus. Continental und BMW sind ebenfalls schwächer. Heidelberg Materials büßen 3,6 Prozent ein. Größte Gewinner im Index waren RWE und Rheinmetall. Im SDAX kam es zu einem Kurfeuerwerk. Die Aktien des Münchner IT-Dienstleisters Nagarro sind am Montag zeitweise um mehr als 80 Prozent gestiegen, nachdem der indische Technologiekonzern Persistent Systems ein Übernahmeangebot von 81 Euro je Aktie auf den Tisch gelegt hatte.

Der Euro Stoxx 50 schloss bei rund 6.232 Punkten 0,2 Prozent höher, während der marktbreite Stoxx 600 weniger als 0,1 Prozent anzog.

Rohstoffe, Devisen und Krypto

Rohöl: Trotz der vermeldeten Waffenruhe herrscht nach wie vor Verunsicherung am Rohstoffmarkt. Internationales Brent-Öl stieg um 1,7 Prozent auf 73,22 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 70,79 US-Dollar und stieg damit wieder über die psychologisch wichtige 70-Dollar-Marke.

Edelmetalle: Höhere Ölpreise schürten erneut Inflationssorgen, was die zinslosen Edelmetalle belastete. Gold notiert im Spot-Handel rund 1,7 Prozent tiefer bei ca. 4.020 US-Dollar je Unze; Silber verlor 1,9 Prozent auf 58,39 US-Dollar.

Devisen: Der Euro zeigt sich zum US-Dollar stabil und steigt um 0,3 Prozent auf rund 1,1427 US-Dollar. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback mit sechs Hauptwährungen vergleicht, notiert 0,2 Prozent niedriger bei 101,12 Punkten.

Bitcoin: Die Kryptowährung dreht ins Plus und steigt 0,5 Prozent auf 59.670 US-Dollar. Ether gewinnt 0,8 Prozent.

Ausblick auf die Woche (Wichtige Termine)

Da die Handelswoche in den USA aufgrund des Feiertags zum 4. Juli verkürzt ist, verschieben sich wichtige Wirtschaftsdaten nach vorne. Am Freitag findet kein Handel statt:

Donnerstag (vorgezogen): Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) für Juni wird wegen des Feiertags bereits am Donnerstag veröffentlicht und gilt als der wichtigste Impulsgeber für die US-Zinspolitik.

Im Wochenverlauf: Zudem stehen die finalen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Europa und die USA sowie aktuelle Inflationsdaten aus der Eurozone im Fokus der Marktteilnehmer.

Vorgaben aus Asien

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum haben keine einheitliche Linie gefunden. Der Japans Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent höher auf 69.468 Zählern, während der südkoreanische Kospi um 0,2 Prozent fiel. Belastet wurde die Stimmung auch durch neue chinesische Exportbeschränkungen für Verteidigungsforschungsinstitute und Dual-Use-Güter gegenüber Japan. Hongkonger Aktien erholten sich von ihrer jüngsten Verlustserie; der Hang Seng Index kletterte um 1,6 Prozent. Der chinesische CSI 300 legte um 1,2 Prozent zu.

In Tokio sprangen die Aktien von Nintendo um 5,3 Prozent nach oben, nachdem das Management einen Aktiensplit zur Erhöhung der Liquidität prüft. In Hongkong schnellten Baidu um 6,1 Prozent in die Höhe, angetrieben von Berichten über einen geplanten 50-Milliarden-Dollar-Börsengang (IPO) der KI-Chipscharte Kunlunxin. Samsung Electronics und SK Hynix planen weitere Milliardeninvestitionen. Die Aktien der beiden Chipkonzerne büßen 4,8 beziehungsweise 1,7 Prozent ein.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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