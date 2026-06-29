Der Börsen-Tag
SDAX und S&P 500 ziehen davon: Kleine Werte und US-Börsen im Rallye-Modus
An den Börsen zeigt sich heute ein buntes Bild: Während deutsche Standardwerte nur verhalten zulegen, glänzen Nebenwerte und US-Indizes mit deutlich mehr Schwung.
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, zeigen jedoch deutliche Unterschiede in der Dynamik. In Deutschland legt der Leitindex DAX leicht zu und notiert bei 24.671,14 Punkten, ein Plus von 0,11 Prozent. Er bewegt sich damit nur knapp im positiven Bereich. Ähnlich verhalten präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steht bei 31.549,93 Punkten und gewinnt lediglich 0,02 Prozent hinzu – praktisch eine Seitwärtsbewegung. Deutlich stärker zeigt sich der SDAX. Der Index der kleineren deutschen Unternehmen steigt um 1,25 Prozent auf 17.940,67 Punkte und ist damit heute der klare Gewinner unter den deutschen Indizes. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, liegt mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 3.856,32 Punkten moderat im Plus. An den US-Börsen fällt die Entwicklung insgesamt etwas dynamischer aus. Der Dow Jones steigt um 0,42 Prozent auf 52.099,91 Punkte. Noch kräftiger legt der marktbreite S&P 500 zu: Er gewinnt 0,79 Prozent und steht bei 7.414,76 Punkten. Damit übertrifft er die großen deutschen Indizes deutlich und reiht sich hinter dem SDAX als einer der stärkeren Indizes des Tages ein. Insgesamt zeigt sich damit ein gemischtes Bild: Während Standardwerte in Deutschland nur leicht zulegen, profitieren kleinere Werte im SDAX und die US-Märkte, insbesondere der S&P 500, deutlich stärker von der aktuellen Kauflaune der Anleger.
DAXRWE führte die Gewinnerliste mit +3,58% an, gefolgt von Rheinmetall (+3,23%) und Zalando (+2,51%). Den Gegenpol bildeten Volkswagen (VW) Vz (-3,98%), Deutsche Telekom (-5,27%) und vor allem Heidelberg Materials mit einem deutlichen Rückgang von -9,06%. Die Tagesgewinne blieben moderat, während Heidelberg Materials als klarer Ausreißer auf der Verliererseite auffällt.
MDAXNemetschek war Spitzenreiter mit +6,01%, gefolgt von HENSOLDT (+4,80%) und IONOS Group (+4,14%). Dem gegenüber standen Verluste bei Wacker Chemie (-3,41%), Salzgitter (-3,64%) und Lanxess (-3,84%). Die Gewinner im MDAX verzeichneten zweistellige Relative überperformance gegenüber den mittelschweren Rücksetzern der Verlierer.
SDAXNagarro stach mit einem außergewöhnlichen Plus von +78,10% hervor; Redcare Pharmacy (+5,90%) und Energiekontor (+5,14%) komplettierten die Topwerte. Auf der Verliererseite lagen KSB Vz. (-2,80%), Friedrich Vorwerk Group (-3,48%) und 1&1 (-3,53%). Das Upside von Nagarro überragt die sonst vergleichsweise moderaten Ausschläge im SDAX deutlich.
TecDAXAuch im TecDAX führte Nemetschek mit +6,01%, gefolgt von SMA Solar Technology (+4,82%) und HENSOLDT (+4,80%). Die größten Rückgänge verzeichneten Jenoptik (-2,16%), Carl Zeiss Meditec (-2,56%) und erneut die Deutsche Telekom (-5,27%). Die Technologiewerte zeigten überwiegend starke Aufschläge, während einzelne Titel deutlich nachgaben.
Dow JonesCisco Systems lag vorne mit +3,62%, gefolgt von Amazon (+3,09%) und Caterpillar (+2,81%). Dem gegenüber standen Microsoft (-1,51%), UnitedHealth Group (-2,07%) und ein markanter Kursverlust bei Verizon Communications von -6,66%. Insgesamt überwogen moderate Gewinne, doch Verizon belastete das Schlusslicht deutlich.
S&P 500Starke Tagesgewinne zeigten Corning (+14,74%), Applied Materials (+12,28%) und Western Digital (+11,07%). Auf der Verliererseite standen Dow (-5,11%), Copart (-6,14%) und erneut Verizon Communications mit -6,66%. Während Halbleiter- und Speicherwerte kräftig zulegten, gehörten traditionelle Konzerne wie Verizon zu den größten Verlierern.
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