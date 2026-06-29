WDH/Spezialpharma-Unternehmen Medios schließt Standort in Aschaffenburg
- Medios schließt Standort Aschaffenburg, 32 betroffen
- Versorgung gesichert durch Mannheim und Stuttgart
- Margendruck durch Preisanpassungen, Effizienzmaßnahmen
(Tippfehler in Überschrift bereinigt)
BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios schließt seinen Standort in Aschaffenburg. Die Produktion sei bereits verlagert worden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag mit. Auch sei die Versorgung von Apotheken und Kliniken gewährleistet. Auf Aschaffenburg entfielen laut Unternehmen zuletzt rund 10 Prozent der in Deutschland hergestellten Produkte. Von der Standortschließung seien 32 Mitarbeitende betroffen, mit denen Medios "einen fairen Ausgleich" anstrebe.
Dabei steht laut Unternehmensangaben das Geschäft mit individuellen Zubereitungen für Patienten aufgrund von regulatorischen Preisanpassungen unter Margendruck. Das Unternehmen trete dem jetzt mit Maßnahmen zu Effizienzsteigerungen entgegen, hieß es. So sei der Standort Aschaffenburg bei einer rückläufigen Auslastung zuletzt nicht rentabel genug gewesen, um diesen wirtschaftlich weiter betreiben zu können.
"Mit Mannheim und Stuttgart stehen zwei leistungsfähige Medios-Standorte in Süddeutschland zur Verfügung, sodass die Versorgungssicherheit aufrechterhalten wird", ergänzte Unternehmenschef Thomas Meier. Medios betreibt in Deutschland eigenen Angaben zufolge ein Netzwerk aus bislang sechs Herstellbetrieben für patientenindividuelle Therapien.
Höhere Kosten, gesunkene Preise und ein Sondereffekt hatten den Jahresstart des Berliner Konzerns überschattet. Trotz insgesamt wachsendem Geschäft mussten die Berliner Ergebniseinbußen hinnehmen. Vorstandschef Thomas Meier will mit gezielten Spar- und Umbaumaßnahmen gegensteuern, um die Jahresziele zu erreichen./mne/nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 17.975 auf Ariva Indikation (29. Juni 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -4,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 311,68 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +47,30 %/+120,95 % bedeutet.
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So gut ich deinen Zahlenanalysen folgen kann, lese ich aus dem Zukunftsprognosen regelmäßig einen sehr starken, sogar einseitigen, Optimismus (keine Sondereefekte, geschickte Zukäufe, höhere Marge, steigende Umsätze). Das kann man so betrachten und hoffen. ich folge dem nicht so stark, auch wenn ich etwas investiert bin (2,5% im Depot).
Dies soll nur als Anregung gedacht sein, Chancen und auch Risiken abzuwägen.
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/apothekenreform/kabinett-beschliesst-neues-fixum/
Das Kabinett hat die Erhöhung des Apothekenhonorars beschlossen. Zum 1. Juli steigt das Fixum auf 9 Euro, zum 1. Januar dann auf 9,50 Euro. Die Änderung der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) kann damit in Kraft treten.
Der erste – und für die Apotheken wahrscheinlich wichtigste – Teil der Apothekenreform ist durch: Das Kabinett hat der 3. Verordnung zur Änderung der AMPreisV zugestimmt, mit der das Fixum in zwei Schritten auf 9,50 Euro angehoben werden soll.
Bis zum Schluss war hinter den Kulissen verhandelt worden. Auf der Tagesordnung für die heutige Kabinettssitzung fehlte gestern der Punkt, weil das Bundesfinanzministerium (BMF) dem Vernehmen nach eine Gegenfinanzierung gefordert hatte. Noch am späten Abend hieß es, dass ein Antrag nachgereicht werden könnte.
Da es sich nur um eine Verordnungsänderung handelt, die nicht von Bundestag oder Bundesrat verabschiedet werden muss, kann die Änderung nach dem Beschluss in Kraft treten. Dann müssen die neuen Preise noch rechtzeitig in die Apothekensoftware eingespielt werden.
Ab 2028 soll das Apothekenhonorar dann verhandelt werden – und zwar sowohl Fixum als auch prozentuale Spanne. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat dem Bundesrat die Verordnung zur Änderung der Apothekenbetriebsordnung und weiterer Verordnungen bereits vorgelegt. Dritter Teil der Apothekenreform ist das Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz (ApoVWG).
In ihrer Sitzung am 12. Juni kann die Länderkammer somit über die beiden offenen Teile des Reformpakets beraten.
Preis: „Erhöhung unseres Honorars war längst überfällig“
„Mit seinem Beschluss setzt das Bundeskabinett endlich die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Erhöhung des Apothekenhonorars auf 9,50 Euro pro rezeptpflichtigem Medikament um. Die Verordnung ist ein richtiges Signal an die Apotheken, das viel früher hätte kommen müssen“, so Abda-Präsident Thomas Preis. „Seit 13 Jahren wurde das Apothekenhonorar nicht angepasst – jede fünfte Apotheke musste seitdem schließen. Um das Apothekensterben zu stoppen und die Arzneimittelversorgung für Bürgerinnen und Bürger zu sichern, war die Erhöhung unseres Honorars längst überfällig.“
Auch dass die Honorarerhöhung in zwei Stufen erfolgt, sieht Preis kritisch. Dies führe zu einer gefährlichen Verzögerung der Apothekenstabilisierung. „Und mit der ebenfalls von der Bundesregierung geplanten Erhöhung des sogenannten Apothekenabschlags auf 2,07 Euro pro verordnetem Medikament will die Bundesregierung das Honorar ab dem kommenden Jahr sogar gleich wieder kürzen. Es ist nicht verständlich, warum die Koalition die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung durch die Apotheken nur halbherzig stärkt. Denn klar ist doch: Mehr Menschen müssen weitere Wege in Kauf nehmen, wenn die wohnortnahe Arzneimittelversorgung weiter ausdünnt.“