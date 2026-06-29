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    Besonders beachtet!

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    Domino's Pizza Aktie leidet unter Verkäufen - 29.06.2026

    Am 29.06.2026 ist die Domino's Pizza Aktie, bisher, um -3,05 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Domino's Pizza Aktie.

    Besonders beachtet! - Domino's Pizza Aktie leidet unter Verkäufen - 29.06.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Domino’s Pizza ist eine globale Pizzakette mit Fokus auf Lieferung und Take-away. Hauptprodukte: Pizza, Beilagen, Desserts, Getränke. Starke Marktstellung v. a. in den USA, hohes Filialnetz, Franchise-Modell. Wichtige Konkurrenten: Pizza Hut, Papa John’s, lokale Ketten und Lieferplattformen. USP: starke Marke, effiziente Lieferlogistik, eigene Bestell-Apps und Tech-Fokus.

    Domino's Pizza Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Domino's Pizza Aktie. Mit einer Performance von -3,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,38 %, geht es heute bei der Domino's Pizza Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Domino's Pizza Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -14,17 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Domino's Pizza Aktie damit um -4,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -26,00 % verloren.

    Domino's Pizza Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,03 %
    1 Monat -1,50 %
    3 Monate -14,17 %
    1 Jahr -31,22 %
    Stand: 29.06.2026, 19:28 Uhr

    Informationen zur Domino's Pizza Aktie

    Es gibt 33 Mio. Domino's Pizza Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,45 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Yum Brands, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %.

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    Ob die Domino's Pizza Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Domino's Pizza Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Domino's Pizza

    -3,05 %
    -4,03 %
    -1,50 %
    -14,17 %
    -31,22 %
    -11,65 %
    -32,46 %
    +132,17 %
    +2.184,17 %
    ISIN:US25754A2015WKN:A0B6VQ
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    Markt Bote
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