Domino's Pizza Aktie leidet unter Verkäufen - 29.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Domino's Pizza Aktie. Mit einer Performance von -3,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,38 %, geht es heute bei der Domino's Pizza Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Domino’s Pizza ist eine globale Pizzakette mit Fokus auf Lieferung und Take-away. Hauptprodukte: Pizza, Beilagen, Desserts, Getränke. Starke Marktstellung v. a. in den USA, hohes Filialnetz, Franchise-Modell. Wichtige Konkurrenten: Pizza Hut, Papa John’s, lokale Ketten und Lieferplattformen. USP: starke Marke, effiziente Lieferlogistik, eigene Bestell-Apps und Tech-Fokus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Domino's Pizza Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -14,17 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Domino's Pizza Aktie damit um -4,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -26,00 % verloren.

Domino's Pizza Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,03 % 1 Monat -1,50 % 3 Monate -14,17 % 1 Jahr -31,22 %

Informationen zur Domino's Pizza Aktie

Stand: 29.06.2026, 19:28 Uhr

Es gibt 33 Mio. Domino's Pizza Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,45 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Yum Brands, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %.

Domino's Pizza Aktie jetzt kaufen?

Ob die Domino's Pizza Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Domino's Pizza Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.