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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie crasht -4,98 % - 29.06.2026

    Am 29.06.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um -4,98 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie crasht -4,98 % - 29.06.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.06.2026

    Die Deutsche Telekom Aktie ist bisher um -4,98 % auf 25,00 gefallen. Das sind -1,31  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,61 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Deutsche Telekom insgesamt ein Minus von -23,44 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -9,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,61 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Telekom -12,95 % verloren.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,30 %
    1 Monat -16,61 %
    3 Monate -23,44 %
    1 Jahr -22,41 %
    Stand: 29.06.2026, 19:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Telekom-Aktie. Schwerpunkte sind erwarteter Dividendenrückgang, mögliche Neubewertung durch veränderte Wachstumsperspektiven (SpaceX/Direct-to-Consumer) und die Frage, ob TMUS/Mobilfunk künftig weniger trägt. Mehrfach wird vor Kursen unter 20 EUR gewarnt, während andere eine technische Erholung oder Unterbewertung trotz Risiko sehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,48 Mrd. € wert.

    SDAX und S&P 500 ziehen davon: Kleine Werte und US-Börsen im Rallye-Modus


    An den Börsen zeigt sich heute ein buntes Bild: Während deutsche Standardwerte nur verhalten zulegen, glänzen Nebenwerte und US-Indizes mit deutlich mehr Schwung.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im E-Stoxx 50.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im TecDAX.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,96 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,62 %. AT&T notiert im Minus, mit -3,97 %. Telefonica verliert -0,63 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -1,56 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    -5,06 %
    -9,30 %
    -16,61 %
    -23,44 %
    -22,41 %
    +32,09 %
    +47,99 %
    +88,07 %
    +58,05 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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