HENSOLDT Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 29.06.2026

Die HENSOLDT Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,53 % auf 68,28€. Damit gewinnt die Aktie +3,58 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +1,54 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 68,28€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HENSOLDT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,28 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -10,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine negative Entwicklung von -11,46 % erlebt.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,66 % 1 Monat -27,49 % 3 Monate -4,28 % 1 Jahr -32,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 29.06.2026, 19:31 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der HENSOLDT-Aktie. Insiderkäufe von Vorstand Dörre und Tews stützen das Sentiment, der Kurs bewegt sich um 67–69 EUR. DZ Bank rät zum Kauf, Experte erhöht Rating, Risiken sind eingepreist. Diskussionen zu Entschädigungen aus dem Fregattenprojekt, geopolitischer Nachfrage in Europa sowie Banken- bzw. Leerverkäufer-Druck beeinflussen die Bewertung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,83 Mrd. € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein buntes Bild: Während deutsche Standardwerte nur verhalten zulegen, glänzen Nebenwerte und US-Indizes mit deutlich mehr Schwung.

Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im TecDAX.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Hensoldt habe ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen gezeigt, schrieb …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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