Volkswagen (VW) Vz Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 29.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,55 % verliert die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 71,74€, mit einem Minus von -3,55 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Volkswagen (VW) Vz Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,81 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,09 %. Im Jahr 2026 gab es für Volkswagen (VW) Vz bisher ein Minus von -31,18 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,73 % 1 Monat -23,09 % 3 Monate -17,81 % 1 Jahr -21,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Stand: 29.06.2026, 19:31 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der VW Vz-Aktie und ihre Bewertung. Nach Quartalszahlen stand der Kurs zeitweise rund 93 €, danach gab es einen deutlichen Rücksetzer. Debattiert wird, wie stark fundamentale Risiken (Transformationskosten, Kostensenkungen, Großprojekte) den Kurs belasten oder ob die solide Bilanz und der Cashflow die Bewertung stützen. Einige sehen die Bewertung als fair oder attraktiv, andere halten den Preis angesichts der Probleme für zu hoch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,76 Mrd. € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein buntes Bild: Während deutsche Standardwerte nur verhalten zulegen, glänzen Nebenwerte und US-Indizes mit deutlich mehr Schwung.

Der deutsche Aktienmarkt hat einen uneinheitlichen Start in die neue Börsenwoche erwischt. Der Dax schloss am Montag 0,18 Prozent tiefer bei 24.626,89 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,33 Prozent auf 31.483,64 Zähler. …

Heute im Fokus: Volkswagen Vz. Im Big Picture, laut Trader Harald Weygand, zeigt die Aktie wahrlich kein gutes Signalbild. Die Dämme brechen. Dazu: BYD, die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers ist mit einer Verkaufslawine konfrontiert. Sowie ein Blick auf den Big Picture-Chart von Toyota und die Ferrari-Aktie mit mittelfristiger Bodenbildung. Visa zeigt sich im Big Picture technisch aussichtsreich. Und dann stellt Harry eine Aktie vor, die er neu in sein 1-Million-Euro-Echtgelddepot gekauft hat. Am Ende – wenn noch Zeit ist – Bitcoin. Rendezvous mit Harry heute wie gewohnt live um 19 Uhr auf YouTube.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,18 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,71 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,23 %. Tesla legt um +7,49 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -1,79 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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