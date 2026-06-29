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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 29.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher Verluste von -3,55 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 29.06.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Wie hat sich die Volkswagen (VW) Vz-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,55 % verliert die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 71,74, mit einem Minus von -3,55 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Volkswagen (VW) Vz Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,81 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,09 %. Im Jahr 2026 gab es für Volkswagen (VW) Vz bisher ein Minus von -31,18 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,73 %
    1 Monat -23,09 %
    3 Monate -17,81 %
    1 Jahr -21,04 %
    Stand: 29.06.2026, 19:31 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der VW Vz-Aktie und ihre Bewertung. Nach Quartalszahlen stand der Kurs zeitweise rund 93 €, danach gab es einen deutlichen Rücksetzer. Debattiert wird, wie stark fundamentale Risiken (Transformationskosten, Kostensenkungen, Großprojekte) den Kurs belasten oder ob die solide Bilanz und der Cashflow die Bewertung stützen. Einige sehen die Bewertung als fair oder attraktiv, andere halten den Preis angesichts der Probleme für zu hoch.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,76 Mrd. € wert.

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    VW, BYD, Visa, Ferrari, Toyota, Bitcoin - Charttechnik mit Harald Weygand


    Heute im Fokus: Volkswagen Vz. Im Big Picture, laut Trader Harald Weygand, zeigt die Aktie wahrlich kein gutes Signalbild.  Die Dämme brechen. Dazu: BYD, die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers ist mit einer Verkaufslawine konfrontiert.  Sowie ein Blick auf den Big Picture-Chart von Toyota und die Ferrari-Aktie mit mittelfristiger Bodenbildung. Visa zeigt sich im Big Picture technisch aussichtsreich. Und dann stellt Harry eine Aktie vor, die er neu in sein 1-Million-Euro-Echtgelddepot gekauft hat. Am Ende – wenn noch Zeit ist – Bitcoin. Rendezvous mit Harry heute wie gewohnt live um 19 Uhr auf YouTube.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,18 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,71 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,23 %. Tesla legt um +7,49 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -1,79 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -3,79 %
    -11,73 %
    -23,09 %
    -17,81 %
    -21,04 %
    -41,72 %
    -66,72 %
    -35,60 %
    +1.474,82 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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