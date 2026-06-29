freenet Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,85 % verliert die freenet Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der freenet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 23,200€, mit einem Minus von -2,85 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die freenet Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,36 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei freenet auf -21,80 %.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,53 % 1 Monat -8,98 % 3 Monate -11,36 % 1 Jahr -16,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

Stand: 29.06.2026, 19:32 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Freenet-Aktie, fokussiert auf Kursentwicklung, Bewertung und technische/ fundamentale Faktoren. Tech: Support bei 24/23, Abwärtsrisiko unter 24 Richtung 23. Fundamentale Punkte: Q2-Sorgen, sinkende Waipu.tv-Nutzer (ca. 2,0 auf 1,7 Mio.), ARPU ca. 16,6 €. Dividendenhoffnung (2 € 2026/27) bleibt Thema; UBS-Kursziel 25 € mit Hold-Empfehlung, Übernahmegerüche bleiben Spekulation.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,76 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,98 %. United Internetet notiert im Minus, mit -0,17 %. Telefonica Deutschland notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Vodafone Group verliert -1,56 %

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Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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