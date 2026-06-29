🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    TKMS Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 29.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +4,76 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 29.06.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462684

    Wie hat sich die TKMS-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +4,76 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 77,10, mit einem Plus von +4,76 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +2,68 % bei TKMS.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TKMS AG!
    Long
    66,80€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 6,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    85,62€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 6,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +12,26 %.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,40 %
    1 Monat -14,94 %
    3 Monate +2,68 %
    1 Jahr -22,11 %
    Stand: 29.06.2026, 19:32 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung der TKMS-Aktie, Abverkauf und Nachkäufe um rund 76,5 €. Die Diskussion dreht sich um potenzielle Großaufträge aus Kanada und NATO-Aufträge, die das Gesamtvolumen auf 12–30 Mrd € inklusive Wartung bringen könnten und eine Neubewertung der Aktie nahelegen. Befürworter verweisen auf einen Backlog von ca. 20 Mrd €, während die aktuelle Marktkapitalisierung rund 5 Mrd € als Unterbewertung gesehen wird. Geduld wird gefordert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,90 Mrd. € wert.

    Polen kauft drei neue U-Boote aus Schweden - TKMS geht leer aus


    Polen kauft für seine Marine drei neue U-Boote aus Schweden. Ein entsprechendes Abkommen wurde in Gdingen (Gdynia) im Rahmen der polnisch-schwedischen Regierungskonsultationen unterzeichnet. Vorgesehen ist die Lieferung von U-Booten vom Typ Saab A26 …

    Börsen Update Europa - 29.06. - TecDAX stark +1,45 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Dax solide - Kurs-Rally bei Nagarro


    Nach der schwächeren Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag leicht zugelegt. Die Gewinne hielten sich allerdings in Grenzen, der Dax gewann im frühen Handel 0,2 Prozent auf 24.721 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,38 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,63 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,59 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,20 % zu

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +4,76 %
    +0,40 %
    -14,94 %
    +2,68 %
    -15,37 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
    TKMS direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TKMS Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 29.06.2026 Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +4,76 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     