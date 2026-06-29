TKMS Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 29.06.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +2,68 % bei TKMS.

Mit einer Performance von +4,76 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 77,10€, mit einem Plus von +4,76 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +12,26 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,40 % 1 Monat -14,94 % 3 Monate +2,68 % 1 Jahr -22,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 29.06.2026, 19:32 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung der TKMS-Aktie, Abverkauf und Nachkäufe um rund 76,5 €. Die Diskussion dreht sich um potenzielle Großaufträge aus Kanada und NATO-Aufträge, die das Gesamtvolumen auf 12–30 Mrd € inklusive Wartung bringen könnten und eine Neubewertung der Aktie nahelegen. Befürworter verweisen auf einen Backlog von ca. 20 Mrd €, während die aktuelle Marktkapitalisierung rund 5 Mrd € als Unterbewertung gesehen wird. Geduld wird gefordert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,90 Mrd. € wert.

Polen kauft für seine Marine drei neue U-Boote aus Schweden. Ein entsprechendes Abkommen wurde in Gdingen (Gdynia) im Rahmen der polnisch-schwedischen Regierungskonsultationen unterzeichnet. Vorgesehen ist die Lieferung von U-Booten vom Typ Saab A26 …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nach der schwächeren Vorwoche hat der deutsche Aktienmarkt am Montag leicht zugelegt. Die Gewinne hielten sich allerdings in Grenzen, der Dax gewann im frühen Handel 0,2 Prozent auf 24.721 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,38 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,63 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,59 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,20 % zu

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.