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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt zweistellig um +11,93 % - 29.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher um +11,93 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt zweistellig um +11,93 % - 29.06.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.06.2026

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +11,93 % auf 81,13. Damit gewinnt die Aktie +8,65  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 81,13, mit einem Plus von +11,93 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -35,24 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -27,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -45,08 % verloren.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -27,48 %
    1 Monat -44,43 %
    3 Monate -35,24 %
    1 Jahr -78,17 %
    Stand: 29.06.2026, 19:33 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von MicroStrategy. Im Fokus stehen ein möglicher Fake-Out Richtung 50 €, widersprüchliche Kurssignale, die starke Abhängigkeit der Aktie vom Bitcoin sowie Rechtsrisiken/Anlegerklagen; außerdem werden angekündigte Kapitalmaßnahmen wie Dividendenerhöhung und größerer Rückkaufrahmen diskutiert. Divergierende Ansichten zur Bodenbildung und zur Kursentwicklung in 2–3 Jahren sind zu hören.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 334 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,07 Mrd. € wert.

    Anwälte kreisen um Strategy – Schiffs Insolvenz-These bekommt neuen Sprengstoff


    Eine US-Kanzlei prüft mögliche Anlegerklagen gegen Strategy wegen angeblich irreführender Informationen. Für Peter Schiff bekommt seine harte Attacke auf Saylors Bitcoin-Modell damit neues Futter.

    Nasdaq wackelt: Nvidia, Micron, Nike & Bitcoin jetzt im Fokus


    Wochenausblick Börse vom 29.06.2026

    Strategy, DRC Gold, Rheinmetall – Chancen nach dem Kursverfall


    Für Bitcoin, Gold und viele Highflyer an den Aktienmärkten wird die Luft dünner. Sollten die Bewertungen weiter unter Druck geraten, könnten sich für Anleger völlig neue Chancen eröffnen. Während überhitzte Märkte korrigieren, rücken unterbewertete …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. IBM notiert im Plus, mit +1,51 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,77 %. Oracle legt um +0,14 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,50 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +13,18 %
    -27,48 %
    -44,43 %
    -35,24 %
    -78,17 %
    +140,08 %
    +37,34 %
    +203,81 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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