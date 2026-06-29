🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAST SpaceMobile Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu AST SpaceMobile Registered (A)

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    AST SpaceMobile Registered (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 29.06.2026

    Am 29.06.2026 ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie, bisher, um +18,82 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - AST SpaceMobile Registered (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 29.06.2026
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    AST SpaceMobile Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.06.2026

    Die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +18,82 % auf 74,50 zulegen. Das sind +11,80  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +8,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 74,50. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl sich die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,54 % hinnehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AST SpaceMobile Inc!
    Short
    89,92€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 7,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    63,29€
    Basispreis
    1,96
    Ask
    × 6,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit um +8,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AST SpaceMobile Registered (A) einen Rückgang von -1,09 %.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,24 %
    1 Monat -37,94 %
    3 Monate -7,54 %
    1 Jahr +48,37 %
    Stand: 29.06.2026, 19:33 Uhr

    Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

    Es gibt 299 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,26 Mrd. € wert.

    AST SpaceMobile Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AST SpaceMobile Registered (A)

    +19,46 %
    +8,24 %
    -37,94 %
    -7,54 %
    +48,37 %
    +267,88 %
    ISIN:US00217D1000WKN:A3CL8W
    AST SpaceMobile Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AST SpaceMobile Registered (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 29.06.2026 Am 29.06.2026 ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie, bisher, um +18,82 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     