AST SpaceMobile Registered (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 29.06.2026

Am 29.06.2026 ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie, bisher, um +18,82 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.06.2026 Die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +18,82 % auf 74,50€ zulegen. Das sind +11,80 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +8,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 74,50€. Wie geht es mit der Aktie weiter? Obwohl sich die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,54 % hinnehmen.