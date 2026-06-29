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AST SpaceMobile Registered (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 29.06.2026
Am 29.06.2026 ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie, bisher, um +18,82 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie.
AST SpaceMobile Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.06.2026
Die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +18,82 % auf 74,50€ zulegen. Das sind +11,80 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +8,67 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 74,50€. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Obwohl sich die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,54 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit um +8,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AST SpaceMobile Registered (A) einen Rückgang von -1,09 %.
AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,24 %
|1 Monat
|-37,94 %
|3 Monate
|-7,54 %
|1 Jahr
|+48,37 %
Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie
Es gibt 299 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,26 Mrd. € wert.
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Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.