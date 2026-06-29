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    Besonders beachtet!

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    Amazon Aktie klettert deutlich - 29.06.2026

    Am 29.06.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um +4,07 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie klettert deutlich - 29.06.2026
    Foto: 484487583

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Amazon Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Amazon. Sie steigt um +4,07 % auf 211,20. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +1,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 211,20, mit einem Plus von +4,07 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +19,04 % bei Amazon.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +2,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,37 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Amazon +4,18 % gewonnen.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,08 %
    1 Monat -11,37 %
    3 Monate +19,04 %
    1 Jahr +7,81 %
    Stand: 29.06.2026, 19:34 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Amazon vor dem Hintergrund regulatorischer Risiken (FTC-Prüfung, EU‑DMA für AWS), kurzfristiger Kursverluste, technischer Gaps und Kaufgelegenheiten. Diskutiert werden AWS‑Wachstum und Prime‑Day‑Effekte, große Investitionen in KI‑Rechenzentren (200 Mrd.) und Indien (13 Mrd.), Chipgeschäft‑Potenzial (~50 Mrd.), Bewertung (KGV ~27–28) und ETP‑Alternativen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Zur Amazon Diskussion

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,27 Bil. € wert.

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    An den Börsen zeigt sich heute ein buntes Bild: Während deutsche Standardwerte nur verhalten zulegen, glänzen Nebenwerte und US-Indizes mit deutlich mehr Schwung.

    Starkes Signal zum Wochenstart


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,06 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,83 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +0,83 %. JD.com verliert -1,35 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -0,48 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    +4,09 %
    +2,08 %
    -11,37 %
    +19,04 %
    +7,81 %
    +73,56 %
    +42,71 %
    +542,22 %
    +306.059,42 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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