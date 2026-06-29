Amazon Aktie klettert deutlich - 29.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Amazon. Sie steigt um +4,07 % auf 211,20€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +1,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 211,20€, mit einem Plus von +4,07 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +19,04 % bei Amazon.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +2,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,37 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Amazon +4,18 % gewonnen.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,08 % 1 Monat -11,37 % 3 Monate +19,04 % 1 Jahr +7,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Stand: 29.06.2026, 19:34 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Amazon vor dem Hintergrund regulatorischer Risiken (FTC-Prüfung, EU‑DMA für AWS), kurzfristiger Kursverluste, technischer Gaps und Kaufgelegenheiten. Diskutiert werden AWS‑Wachstum und Prime‑Day‑Effekte, große Investitionen in KI‑Rechenzentren (200 Mrd.) und Indien (13 Mrd.), Chipgeschäft‑Potenzial (~50 Mrd.), Bewertung (KGV ~27–28) und ETP‑Alternativen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,27 Bil. € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein buntes Bild: Während deutsche Standardwerte nur verhalten zulegen, glänzen Nebenwerte und US-Indizes mit deutlich mehr Schwung.

Die Amazon-Aktie startet mit viel Schwung in die neue Handelswoche. In der Spitze ging es bislang um rund +8,5% nach oben, womit der wichtige Unterstützungsbereich um 236,40 US$ vorerst erfolgreich verteidigt wurde. Nach der vorherigen Korrektur stellt sich nun die Frage, ob daraus wieder mehr als nur eine kurzfristige Gegenbewegung entstehen kann. Bullen melden sich […] The post Amazon-Aktie +8,5%: Starkes Signal zum Wochenstart first appeared on sharedeals.de.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,06 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,83 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +0,83 %. JD.com verliert -1,35 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -0,48 %.

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Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.