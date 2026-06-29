Visa (A) Aktie steigt auf 299,05€ - 29.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Visa (A) Aktie. Mit einer Performance von +1,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Visa (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 299,05€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Visa Inc. (A) betreibt ein globales Zahlungsnetzwerk und ermöglicht elektronische Kartenzahlungen für Banken, Händler und Konsumenten. Hauptprodukte: Kredit-, Debit-, Prepaidkarten, Zahlungsabwicklung, Tokenisierung, Risk- und Datenservices. Starke Marktstellung als einer der weltweit führenden Zahlungsnetzwerkbetreiber. Wichtige Konkurrenten: Mastercard, American Express, Discover, PayPal, Adyen. USP: globale Akzeptanz, Skaleneffekte, starke Marke, hohe Profitabilität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Visa (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +18,61 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Visa (A) Aktie damit um +5,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Visa (A) eine negative Entwicklung von -1,14 % erlebt.

Visa (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,93 % 1 Monat +9,63 % 3 Monate +18,61 % 1 Jahr -0,35 %

Informationen zur Visa (A) Aktie

Stand: 29.06.2026, 19:34 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 497,17 Mrd. € wert.

Heute im Fokus: Volkswagen Vz. Im Big Picture, laut Trader Harald Weygand, zeigt die Aktie wahrlich kein gutes Signalbild. Die Dämme brechen. Dazu: BYD, die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers ist mit einer Verkaufslawine konfrontiert. Sowie ein Blick auf den Big Picture-Chart von Toyota und die Ferrari-Aktie mit mittelfristiger Bodenbildung. Visa zeigt sich im Big Picture technisch aussichtsreich. Und dann stellt Harry eine Aktie vor, die er neu in sein 1-Million-Euro-Echtgelddepot gekauft hat. Am Ende – wenn noch Zeit ist – Bitcoin. Rendezvous mit Harry heute wie gewohnt live um 19 Uhr auf YouTube.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Express, Mastercard Registered (A) und Co.

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +2,26 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,53 %. Block (A) legt um +0,59 % zu

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Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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