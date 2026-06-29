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    Besonders beachtet!

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    Visa (A) Aktie steigt auf 299,05€ - 29.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Visa (A) Aktie bisher um +1,51 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Visa (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Visa (A) Aktie steigt auf 299,05€ - 29.06.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Visa Inc. (A) betreibt ein globales Zahlungsnetzwerk und ermöglicht elektronische Kartenzahlungen für Banken, Händler und Konsumenten. Hauptprodukte: Kredit-, Debit-, Prepaidkarten, Zahlungsabwicklung, Tokenisierung, Risk- und Datenservices. Starke Marktstellung als einer der weltweit führenden Zahlungsnetzwerkbetreiber. Wichtige Konkurrenten: Mastercard, American Express, Discover, PayPal, Adyen. USP: globale Akzeptanz, Skaleneffekte, starke Marke, hohe Profitabilität.

    Visa (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Visa (A) Aktie. Mit einer Performance von +1,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Visa (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 299,05. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Visa (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +18,61 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Visa (A) Aktie damit um +5,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Visa (A) eine negative Entwicklung von -1,14 % erlebt.

    Visa (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,93 %
    1 Monat +9,63 %
    3 Monate +18,61 %
    1 Jahr -0,35 %
    Stand: 29.06.2026, 19:34 Uhr

    Informationen zur Visa (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 497,17 Mrd. € wert.

    VW, BYD, Visa, Ferrari, Toyota, Bitcoin - Charttechnik mit Harald Weygand


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    Börsenstart USA - 29.06. - US Tech 100 stark +0,54 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Express, Mastercard Registered (A) und Co.

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +2,26 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,53 %. Block (A) legt um +0,59 % zu

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    Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Visa (A)

    +1,66 %
    +5,93 %
    +9,63 %
    +18,61 %
    -0,35 %
    +41,19 %
    +50,48 %
    +332,52 %
    +3.111,80 %
    ISIN:US92826C8394WKN:A0NC7B
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