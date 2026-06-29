Bayer Aktie heute im Minus (45,52€) - 29.06.2026

Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 45,52€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,53 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,18 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,63 % zu Buche.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +24,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,29 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +26,49 % gewonnen.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,11 % 1 Monat +23,29 % 3 Monate +23,63 % 1 Jahr +73,37 %

Informationen zur Bayer Aktie

Stand: 29.06.2026, 19:36 Uhr

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,69 Mrd. € wert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Manchmal braucht es nur ein einziges Gerichtsurteil, um eine ganze Lage eines Aktienunternehmens umzuschreiben. Bayer hat das in dieser Woche eindrucksvoll vorgeführt. Lufthansa fliegt derweil auf neue Jahreshochs, getrieben von fallenden Ölpreisen …

Ja, Sie haben richtig gelesen. Pharmakonzerne setzen aktiv auf Künstliche Intelligenz (KI) und könnten so mit geringeren Kosten, besseren Validierungen und schnelleren Studien-SetUps mittelfristig zu den Gewinnern der neuen Intelligenzwelle gehören. …

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,27 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,60 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,68 %. Sanofi legt um +0,52 % zu

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar