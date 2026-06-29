Die Wall Street wird vor allem durch die massiv gestiegene Bedeutung von Optionen zu einer hochgehebelten Zockerbude. Eine vor allem von Trump manipulierte Zockerbude - zur Eröffnung etwa beim Nasdaq 100 rauf, dann 500 runter, dann wieder 600 Punkte rauf. Einfach so. Weil es möglich ist - vor allem wegen Optionen und dem "Gamma" der Anbieter der Optionen, also dem Spielcasino namens Wall Street. Aber "zockt" der Iran heimlich mit? Denn dass Trump manipuliert, steht völlig außer Frage. Aber warum dementiert der Iran häufig die so offenkundigen Fake News von Trump spät oder gar nicht? Gibt es Kreise im Regime, die mit Trump bei der Manipulation der Wall Street "unter einer Decke stecken"?

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Das Video "Wall Street: Die manipulierte Zocker-Bude! Trump und Iran unter einer Decke?" sehen Sie hier..