Börsen Update USA - 29.06. - US Tech 100 stark +1,98 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.216,45 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: Amazon +4,41 %, Cisco Systems +3,11 %, Caterpillar +2,94 %, IBM +1,46 %, Visa (A) +1,40 %

Flop-Werte: Verizon Communications -5,96 %, Unitedhealth Group -2,27 %, Procter & Gamble -1,59 %, Walmart -1,46 %, Chevron Corporation -1,39 %

Der US Tech 100 steht bei 29.713,55 PKT und gewinnt bisher +1,98 %.

Top-Werte: Rocket Lab Corporation +15,56 %, Astera Labs +14,85 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +13,37 %, KLA Corporation +11,96 %, Applied Materials +10,96 %

Flop-Werte: Copart -5,96 %, SanDisk Corporation -4,36 %, T-Mobile US -3,64 %, Thomson Reuters -2,78 %, Synopsys -2,76 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.432,24 PKT und steigt um +1,02 %.

Top-Werte: Corning +12,74 %, KLA Corporation +11,96 %, Applied Materials +10,96 %, Western Digital +10,94 %, Axon Enterprise +9,04 %

Flop-Werte: Martin Marietta Materials -6,56 %, Copart -5,96 %, Verizon Communications -5,96 %, Ulta Beauty -4,97 %, Crown Castle -4,84 %