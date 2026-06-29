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    Besonders beachtet!

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    Martin Marietta Materials Aktie crasht -6,56 % - 29.06.2026

    Am 29.06.2026 ist die Martin Marietta Materials Aktie, bisher, um -6,56 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Martin Marietta Materials Aktie.

    Besonders beachtet! - Martin Marietta Materials Aktie crasht -6,56 % - 29.06.2026

    Martin Marietta Materials ist ein führender US-Anbieter von Baustoffen (Zuschlagstoffe, Zement, Asphalt, Ready-Mix-Beton) für Infrastruktur-, Wohn- und Gewerbebau. Starke Position in wachstumsstarken Sunbelt-Regionen, vertikal integriert, langfristige Infrastrukturprogramme als Treiber. Wichtige Wettbewerber: Vulcan Materials, CRH, Heidelberg Materials. USP: hochwertige Steinbrüche, günstige Logistik, regulatorische Eintrittsbarrieren.

    Martin Marietta Materials Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Martin Marietta Materials Aktie. Mit einer Performance von -6,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Martin Marietta Materials-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,05 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die Martin Marietta Materials Aktie damit um -5,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Martin Marietta Materials auf +2,02 %.

    Während Martin Marietta Materials deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,02 %.

    Martin Marietta Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,46 %
    1 Monat +9,58 %
    3 Monate +9,05 %
    1 Jahr +15,28 %
    Stand: 29.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Martin Marietta Materials Aktie

    Es gibt 60 Mio. Martin Marietta Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,56 Mrd.EUR € wert.

    Martin Marietta to Combine with Lhoist North America in $13.5 Billion Transaction


    Becomes Nation’s Leading Lime and Limestone Franchise with Industry-Leading Margins, Long-Lived Reserves and Broad Exposure to Critical Infrastructure and Industrial End MarketsAdvances SOAR 2030 Strategic Objective to Expand Specialties Platform …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    CRH, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,14 %. Heidelberg Materials notiert im Minus, mit -8,77 %.

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    Ob die Martin Marietta Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Martin Marietta Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Martin Marietta Materials

    -5,91 %
    -4,41 %
    +10,36 %
    +8,81 %
    +15,83 %
    +28,97 %
    +81,32 %
    +226,54 %
    +462,37 %
    ISIN:US5732841060WKN:889585
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