Chinas Zentralbank führt erstmals Übernacht-Reverse-Repos ein

Dabei parken Banken und Geldmarktfonds überschüssiges Bargeld für genau eine Nacht bei der Zentralbank und erhalten dafür Staatsanleihen als Sicherheit. Am nächsten Morgen wird das Geschäft automatisch rückabgewickelt: Die Zentralbank zahlt das Bargeld plus einen kleinen Zins zurück. Für die Notenbank ist das Instrument vor allem ein Steuerungshebel: Wer den Overnight-Satz setzt, kontrolliert die Zinsuntergrenze im gesamten Geldmarkt.

Die chinesische Zentralbank hat am Montag erstmals Übernacht-Reverse-Repo-Operationen am offenen Markt durchgeführt und damit ihr geldpolitisches Instrumentarium erweitert. Die People's Bank of China (PBOC) stellte Finanzinstituten dabei 300 Milliarden Yuan (rund 44 Milliarden US-Dollar) zur Verfügung.

Parallel dazu injizierte die Notenbank 157,5 Milliarden Yuan über sieben-tägige Reverse Repos, deren Zinssatz unverändert bei 1,4 Prozent blieb. Der Übernacht-Satz für die neue Operation lag nach Informationen aus Marktkreisen bei 1,25 Prozent, also 15 Basispunkte unterhalb des Sieben-Tage-Satzes. Die PBOC selbst veröffentlichte diesen Satz nicht offiziell.

Mit dem Übernacht-Repo schwenkt die Notenbank auf ein Modell um, das Fed und EZB seit Langem etabliert haben. Beide großen Notenbanken nutzen den Übernachtzins als zentrales Steuerungsinstrument. Analysten gehen davon aus, dass die PBOC mittelfristig auch formal auf den Overnight-Satz als Hauptbenchmark umsteigen wird, um für internationale Investoren berechenbarer zu werden.

Mit dem neuen Instrument reagiert die PBOC zugleich auf ein akutes strukturelles Problem: An Monats- und Quartalsenden geraten Chinas Banken regelmäßig unter Liquiditätsstress, die Interbanken-Zinsen können dann stark ausschlagen. Das neue Werkzeug erlaubt der Notenbank, täglich und tagesgenau einzugreifen, also mit dem Skalpell statt mit dem Vorschlaghammer.

Gleichzeitig verengt die PBOC den sogenannten Zinskorridor, also den Spielraum, innerhalb dessen die kurzfristigen Marktzinsen schwanken dürfen. Für die Banken bedeutet das mehr Planungssicherheit bei der Kreditvergabe.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung USD/CNY wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 6,797CNY auf Forex (29. Juni 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!