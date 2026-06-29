Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 2.200 auf Tradegate (29. Juni 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um +8,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %.

Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 11,52 Mrd..

A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 73,11. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11.250,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7.800,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 16.000,00DKK was eine Bandbreite von +245,90 %/+609,53 % bedeutet.