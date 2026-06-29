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    Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Moller-Maersk hebt Ebitda auf 8–10 Mrd. USD an
    • Ehemalige Spanne 4,5–7 Mrd. USD weit übertroffen
    • Volumenwachstum 2026 nun 4% und ADRs +7,6% in NY
    Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch
    Foto: Ingo Wagner - dpa

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Reederei Moller-Maersk rechnet wegen starker Nachfrage im Containermarkt mit mehr Gewinn im laufenden Jahr als bisher. Das Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) dürfte bei acht bis zehn Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Moller-Maersk von 4,5 bis 7 Milliarden Dollar ausgegangen. Analysten hatten bisher mit einem leichten Übertreffen des oberen Endes dieser Spanne gerechnet. Beim Volumenwachstum des weltweiten Containermarktes erwarten die Dänen 2026 nun 4 Prozent statt bisher 2 bis 4 Prozent.

    Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten gut an. Die Hinterlegungsscheine (ADR) von Moller-Maersk sprangen in New York in einer ersten Reaktion um 7,6 Prozent nach oben./he/ck

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    ISIN:DK0010244508WKN:861837
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie

    Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 2.200 auf Tradegate (29. Juni 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um +8,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 11,52 Mrd..

    A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 73,11. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11.250,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7.800,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 16.000,00DKK was eine Bandbreite von +245,90 %/+609,53 % bedeutet.





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