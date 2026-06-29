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    Das Guangdong-Museum veröffentlicht eine bahnbrechende Sammlungsreihe über chinesische Kulturschätze

    GUANGZHOU, China, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Nachrichtenbericht aus dem Süden Chinas:   

    Das Guangdong-Museum, das eine der herausragendsten Sammlungen kultureller Relikte Chinas beherbergt, macht seine wertvollen Exponate im Rahmen seines laufenden Publikationsprojekts einem weltweiten Publikum zugänglich: Meisterwerke-Sammlung des Guangdong-Museums. Es handelt sich um einen mehrbändigen Katalog, der die repräsentativsten Kulturschätze des Museums vorstellt.

    Das in Guangzhou gelegene Museum zählt zu den führenden nationalen Museen Chinas und beherbergt eine der umfassendsten Sammlungen in Südchina. Die Sammlungen umfassen antike Geschichte, bildende Kunst, Kulturgüter aus der Revolutionszeit sowie naturkundliche Exponate. Die Sammlungen des Museums mit antiken chinesischen Gemälden und Kalligraphien sowie antiker Keramik zählen zu den besten des Landes. Die Sammlung von Exportkunstwerken, Chaozhou-Holzschnitzereien und Duan-Tuschesteinen ist landesweit unübertroffen.

    Die Meisterwerkssammlung des Guangdong-Museums schafft einen gelungenen Ausgleich zwischen strenger wissenschaftlicher Forschung und künstlerischer Wertschätzung und präsentiert eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl der schönsten Exponate des Museums. Die Sammlung soll die Essenz der chinesischen Zivilisation veranschaulichen und Lesern aus aller Welt das einzigartige kulturelle Erbe von Lingnan – Chinas südlicher Küstenregion – näherbringen.

    Die gesamte Reihe umfasst 15 Bände, von denen bereits mehr als 10 erschienen sind, darunter Sonderbände zu Keramik, Malerei und Kalligraphie sowie zu den dekorativen Künsten. Jeder Band enthält 130 bis 180 repräsentative Exponate, ergänzt durch hochauflösende Fotos, detaillierte Nahaufnahmen und fundierte wissenschaftliche Erläuterungen, die deren historische und kulturelle Bedeutung beleuchten.

    Auch die Gestaltung der Publikation spiegelt die Identität des Museums wider. Inspiriert von der ikonischen Architektur des Gebäudes – das oft als „Mondlicht-Schatzkiste" bezeichnet wird – zeichnen sich die Einbände durch ein elegantes Design aus, bei dem dunkelgraue und rote Farbtöne dominieren. Ein geprägtes chinesisches Schriftzeichen, das „Sammlung" bedeutet, ist mit Motiven verziert, die von den in jedem Band vorgestellten Exponaten inspiriert sind. Dadurch entsteht eine unverwechselbare optische Handschrift, die traditionelle Handwerkskunst nahtlos mit modernem Design verbindet.

    Seit ihrer Veröffentlichung hat die Reihe bei Wissenschaftlern, Sammlern und Museumsliebhabern große Anerkennung gefunden. Durch die systematische Dokumentation seiner Sammlungen hat sich das Museum zu einer maßgeblichen Anlaufstelle für die Lingnan-Kulturforschung und zu einer wertvollen Quelle für alle entwickelt, die sich für chinesische Kunst und Geschichte interessieren. Mehrere Bände wurden zudem von renommierten ausländischen Institutionen, darunter die British Library, in ihre Bestände aufgenommen.

    Die Meisterwerkssammlung des Guangdong-Museums ist weit mehr als nur ein gewöhnlicher Katalog von Museumsschätzen – sie ist ein wichtiges kulturelles Medium. Sie bietet Lesern weltweit die Möglichkeit, die Geschichten, die Kunst und das kulturelle Erbe, die Guangdong prägen, nachzuverfolgen und so das allgemeine Verständnis der chinesischen Zivilisation weiter zu vertiefen.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3001774/photo1.jpg 
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3001775/photo2.jpg

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