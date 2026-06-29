Devisen
Euro steigt im US-Handel noch etwas weiter
- Euro steigt im US-Handel auf 1,1428 Dollar
- Im Frühhandel knapp unter 1,14 Dollar notiert
- EZB setzte Referenzkurs auf 1,1406 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handel noch etwas weiter zugelegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1428 US-Dollar. Im europäischen Frühhandel hatte sie noch knapp unter 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1406 (Freitag: 1,1401) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8767 (0,8771) Euro./ck/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???