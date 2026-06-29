Devisen Euro steigt im US-Handel noch etwas weiter Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handel noch etwas weiter zugelegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1428 US-Dollar. Im europäischen Frühhandel hatte sie noch knapp unter 1,14 Dollar …



