Super Micro Computer Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 29.06.2026

Mit einer Performance von -7,31 % musste die Super Micro Computer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Super Micro Computer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +42,90 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,92 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +7,04 % gewonnen.

Während Super Micro Computer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,02 %.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,46 % 1 Monat -30,92 % 3 Monate +42,90 % 1 Jahr -33,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 29.06.2026, 21:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um SMCI-Kursentwicklung, Bewertung und technische Signale. Zentrale Themen: taiwanesische Ermittlungen beeinflussen die Stimmung; der Kurs schwankt stark (ca. 27,80 USD – 30/35 USD – ~32 USD nach Meldungen/Nvidia‑Deal); fundamentale Kennzahlen: trailing KGV ~16–17, forward ~10–11, PEG ~0,35; Short Interest ca. 74,5 Mio Aktien (13–15% Free Float), Days to Cover ca. 1,5–1,8. Diskussionen über Kapitalerhöhung, Margendruck, China-Thematik.

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 601 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,12 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.