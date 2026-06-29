Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.06.2026

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Amazon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum derzeit gemischt: Befürworter sehen Wachstumspotenzial durch CAPEX, KI-Rechenzentren, AWS und Indien-Expansion; Skeptiker warnen vor hohen KI-Ausgaben und regulatorischen Risiken (EU/FTC). Die 14-Tage-Performance ist volatil; am Montag gab es einen Kursrückgang von fast 5% im US-Handel. Aktueller Kurs ca. 203,35 EUR.