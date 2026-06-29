Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Verizon Communications
Tagesperformance: -5,62 %
Tagesperformance: -5,62 %
Platz 1
Performance 1M: -8,99 %
Performance 1M: -8,99 %
Amazon
Tagesperformance: +4,06 %
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 2
Performance 1M: -11,32 %
Performance 1M: -11,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Amazon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum derzeit gemischt: Befürworter sehen Wachstumspotenzial durch CAPEX, KI-Rechenzentren, AWS und Indien-Expansion; Skeptiker warnen vor hohen KI-Ausgaben und regulatorischen Risiken (EU/FTC). Die 14-Tage-Performance ist volatil; am Montag gab es einen Kursrückgang von fast 5% im US-Handel. Aktueller Kurs ca. 203,35 EUR.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 3
Performance 1M: +15,30 %
Performance 1M: +15,30 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 4
Performance 1M: -2,04 %
Performance 1M: -2,04 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 5
Performance 1M: +15,13 %
Performance 1M: +15,13 %
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