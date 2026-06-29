Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: +15,22 %
Tagesperformance: +15,22 %
Platz 1
Performance 1M: -39,23 %
Performance 1M: -39,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation
Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Rocket Lab ist gemischt. Befürworter sehen das Iridium-Übernahme-Setup als transformative Wachstumschance und steigende Vertikalintegration. Kritiker warnen vor einer 3-Mrd.-Dollar-Verwässerung und kurzfristigem Kursdruck, teils durch SpaceX-Sog. Chart-technische Zonen reichen von ca. 60–100 USD; eine klare 14-Tage-Änderung wird nicht genannt. Forum: wallstreetONLINE.
Astera Labs
Tagesperformance: +13,97 %
Tagesperformance: +13,97 %
Platz 2
Performance 1M: +30,48 %
Performance 1M: +30,48 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +12,25 %
Tagesperformance: +12,25 %
Platz 3
Performance 1M: +46,91 %
Performance 1M: +46,91 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +12,20 %
Tagesperformance: +12,20 %
Platz 4
Performance 1M: -44,50 %
Performance 1M: -44,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu MicroStrategy (A): positives Signal durch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm von 1 Mrd USD; Reaktion am Markt teils deutlich mit +10%. Skepsis bleibt wegen möglicher Klagen und der Bitcoin-Abhängigkeit. 14-Tage-Kursveränderung aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar; daher ist die 14-Tage-Performance unklar.
Western Digital
Tagesperformance: +11,39 %
Tagesperformance: +11,39 %
Platz 5
Performance 1M: +11,38 %
Performance 1M: +11,38 %
Applied Materials
Tagesperformance: +11,00 %
Tagesperformance: +11,00 %
Platz 6
Performance 1M: +60,71 %
Performance 1M: +60,71 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +9,20 %
Tagesperformance: +9,20 %
Platz 7
Performance 1M: +3,01 %
Performance 1M: +3,01 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +9,19 %
Tagesperformance: +9,19 %
Platz 8
Performance 1M: +30,87 %
Performance 1M: +30,87 %
Lam Research
Tagesperformance: +8,90 %
Tagesperformance: +8,90 %
Platz 9
Performance 1M: +32,79 %
Performance 1M: +32,79 %
Tesla
Tagesperformance: +8,83 %
Tagesperformance: +8,83 %
Platz 10
Performance 1M: -11,51 %
Performance 1M: -11,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Tesla ist gemischt. Technisch wird ein bullisches Signal (Bullish Engulfing) genannt; die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Auf- und Abwärtsbewegungen, darunter +7% Intraday und -6% in einem Beitrag. Fundamental dreht sich alles um FSD-Entwicklung, rote Ampeln, NHTSA-Untersuchung sowie SpaceX-Vergleiche. Bewertungen schwanken zwischen optimistisch und skeptisch.
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +8,82 %
Tagesperformance: +8,82 %
Platz 11
Performance 1M: +9,17 %
Performance 1M: +9,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A)
wallstreetONLINE-Forum sieht Nebius gemischt: Fundamentale Signale positiv (Q1-Umsatz ca. 399 Mio USD, EBITDA ~45%, ARR 7–9 Mrd USD Ende 2026; 4 GW vertraglich, >75% eigene Kapazität; KI-gestützte Medienprojekte). Risiken: hohe Bewertung und potenzielle Finanzierungsrunden; Kursverlauf zuletzt spekulativ. Sentiment fokussiert auf Wachstumspotenzial, nicht auf Emotionen.
Axon Enterprise
Tagesperformance: +8,75 %
Tagesperformance: +8,75 %
Platz 12
Performance 1M: +20,92 %
Performance 1M: +20,92 %
Copart
Tagesperformance: -8,03 %
Tagesperformance: -8,03 %
Platz 13
Performance 1M: -13,34 %
Performance 1M: -13,34 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,40 %
Tagesperformance: +6,40 %
Platz 14
Performance 1M: +16,34 %
Performance 1M: +16,34 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +6,11 %
Tagesperformance: +6,11 %
Platz 15
Performance 1M: +6,97 %
Performance 1M: +6,97 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +5,38 %
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 16
Performance 1M: +17,90 %
Performance 1M: +17,90 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 17
Performance 1M: +14,88 %
Performance 1M: +14,88 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 18
Performance 1M: -9,92 %
Performance 1M: -9,92 %
Alphabet
Tagesperformance: +4,03 %
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 19
Performance 1M: -10,18 %
Performance 1M: -10,18 %
Amazon
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 20
Performance 1M: -11,32 %
Performance 1M: -11,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Amazon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum derzeit gemischt: Befürworter sehen Wachstumspotenzial durch CAPEX, KI-Rechenzentren, AWS und Indien-Expansion; Skeptiker warnen vor hohen KI-Ausgaben und regulatorischen Risiken (EU/FTC). Die 14-Tage-Performance ist volatil; am Montag gab es einen Kursrückgang von fast 5% im US-Handel. Aktueller Kurs ca. 203,35 EUR.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
T-Mobile US
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 21
Performance 1M: -8,17 %
Performance 1M: -8,17 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 22
Performance 1M: -18,03 %
Performance 1M: -18,03 %
Ross Stores
Tagesperformance: -3,17 %
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 23
Performance 1M: -6,61 %
Performance 1M: -6,61 %
PepsiCo
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 24
Performance 1M: -4,14 %
Performance 1M: -4,14 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 25
Performance 1M: +24,91 %
Performance 1M: +24,91 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 26
Performance 1M: +1,59 %
Performance 1M: +1,59 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 27
Performance 1M: -3,93 %
Performance 1M: -3,93 %
Shopify
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 28
Performance 1M: +4,88 %
Performance 1M: +4,88 %
Cintas
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 29
Performance 1M: +1,45 %
Performance 1M: +1,45 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 30
Performance 1M: -4,29 %
Performance 1M: -4,29 %
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