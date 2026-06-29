Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Corning
Tagesperformance: +15,92 %
Tagesperformance: +15,92 %
Platz 1
Performance 1M: +42,86 %
Performance 1M: +42,86 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +11,84 %
Tagesperformance: +11,84 %
Platz 2
Performance 1M: +46,91 %
Performance 1M: +46,91 %
Western Digital
Tagesperformance: +11,36 %
Tagesperformance: +11,36 %
Platz 3
Performance 1M: +11,38 %
Performance 1M: +11,38 %
Applied Materials
Tagesperformance: +11,02 %
Tagesperformance: +11,02 %
Platz 4
Performance 1M: +60,71 %
Performance 1M: +60,71 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +9,20 %
Tagesperformance: +9,20 %
Platz 5
Performance 1M: +3,01 %
Performance 1M: +3,01 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +9,15 %
Tagesperformance: +9,15 %
Platz 6
Performance 1M: +30,87 %
Performance 1M: +30,87 %
Tesla
Tagesperformance: +8,98 %
Tagesperformance: +8,98 %
Platz 7
Performance 1M: -11,51 %
Performance 1M: -11,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Tesla ist gemischt. Technisch wird ein bullisches Signal (Bullish Engulfing) genannt; die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Auf- und Abwärtsbewegungen, darunter +7% Intraday und -6% in einem Beitrag. Fundamental dreht sich alles um FSD-Entwicklung, rote Ampeln, NHTSA-Untersuchung sowie SpaceX-Vergleiche. Bewertungen schwanken zwischen optimistisch und skeptisch.
Axon Enterprise
Tagesperformance: +8,88 %
Tagesperformance: +8,88 %
Platz 8
Performance 1M: +20,92 %
Performance 1M: +20,92 %
Lam Research
Tagesperformance: +8,78 %
Tagesperformance: +8,78 %
Platz 9
Performance 1M: +32,79 %
Performance 1M: +32,79 %
Copart
Tagesperformance: -7,89 %
Tagesperformance: -7,89 %
Platz 10
Performance 1M: -13,34 %
Performance 1M: -13,34 %
Martin Marietta Materials
Tagesperformance: -6,47 %
Tagesperformance: -6,47 %
Platz 11
Performance 1M: +9,58 %
Performance 1M: +9,58 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +6,38 %
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 12
Performance 1M: +19,19 %
Performance 1M: +19,19 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -6,23 %
Tagesperformance: -6,23 %
Platz 13
Performance 1M: -30,92 %
Performance 1M: -30,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
wallstreetONLINE-Sentiment zu SMCI: Gemischte bis vorsichtige Stimmung. Kursbewegung in den letzten 14 Tagen zeigt Hochs um ca. 37 USD und Tiefs um ca. 27,80 USD; volatil, mit Annäherungen an 30–35 USD. Bewertungskennzahlen: Trailing KGV 16–17, Forward 10–11, PEG ca. 0,35. Short Interest ca. 13–15% (Days to Cover ca. 1,5–1,8). Berichte über Ermittlungen/News (Taiwan-Raid) spiegeln Risiko wider. Forum wallstreetONLINE wird namentlich genannt.
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +6,12 %
Tagesperformance: +6,12 %
Platz 14
Performance 1M: +6,97 %
Performance 1M: +6,97 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,11 %
Tagesperformance: +6,11 %
Platz 15
Performance 1M: +16,34 %
Performance 1M: +16,34 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -5,87 %
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 16
Performance 1M: -32,62 %
Performance 1M: -32,62 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: -5,81 %
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 17
Performance 1M: -4,17 %
Performance 1M: -4,17 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -5,77 %
Tagesperformance: -5,77 %
Platz 18
Performance 1M: -8,99 %
Performance 1M: -8,99 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +5,33 %
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 19
Performance 1M: +17,90 %
Performance 1M: +17,90 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: -5,10 %
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 20
Performance 1M: -9,48 %
Performance 1M: -9,48 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: +4,98 %
Tagesperformance: +4,98 %
Platz 21
Performance 1M: -22,83 %
Performance 1M: -22,83 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +4,97 %
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 22
Performance 1M: +2,72 %
Performance 1M: +2,72 %
Nucor
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 23
Performance 1M: -7,37 %
Performance 1M: -7,37 %
GE Vernova
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 24
Performance 1M: +7,65 %
Performance 1M: +7,65 %
Crown Castle
Tagesperformance: -4,84 %
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 25
Performance 1M: -13,33 %
Performance 1M: -13,33 %
American Tower
Tagesperformance: -4,65 %
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 26
Performance 1M: -8,53 %
Performance 1M: -8,53 %
Dow
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 27
Performance 1M: -18,68 %
Performance 1M: -18,68 %
Arista Networks
Tagesperformance: +4,53 %
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 28
Performance 1M: +3,46 %
Performance 1M: +3,46 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: -4,51 %
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 29
Performance 1M: +5,73 %
Performance 1M: +5,73 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +4,36 %
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 30
Performance 1M: -9,92 %
Performance 1M: -9,92 %
Williams Companies
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 31
Performance 1M: +9,73 %
Performance 1M: +9,73 %
F5
Tagesperformance: +4,18 %
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 32
Performance 1M: +10,09 %
Performance 1M: +10,09 %
Alphabet
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 33
Performance 1M: -10,18 %
Performance 1M: -10,18 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 34
Performance 1M: +5,95 %
Performance 1M: +5,95 %
Target
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 35
Performance 1M: +11,34 %
Performance 1M: +11,34 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 36
Performance 1M: -10,15 %
Performance 1M: -10,15 %
AT&T
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 37
Performance 1M: -12,69 %
Performance 1M: -12,69 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -3,79 %
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 38
Performance 1M: -8,17 %
Performance 1M: -8,17 %
First Solar
Tagesperformance: -3,68 %
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 39
Performance 1M: -23,53 %
Performance 1M: -23,53 %
Weyerhaeuser
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 40
Performance 1M: +4,78 %
Performance 1M: +4,78 %
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