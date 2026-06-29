🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerizon Communications AktievorwärtsNachrichten zu Verizon Communications

    AKTIEN IM FOKUS

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deal mit BT belastet Verizon - Aufspaltung treibt Comcast an

    Für Sie zusammengefasst
    • Verizon kündigt Quartalsverlust von 700–800 Mio
    • Aktie fiel unter 43 Dollar und verlor 5,4 Prozent
    • Aktie schied aus dem Dow und wurde durch Alphabet ersetzt
    AKTIEN IM FOKUS - Deal mit BT belastet Verizon - Aufspaltung treibt Comcast an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Verizon-Aktie ist am Montag nach Aussagen über einen erwarteten Quartalsverlust im hohen dreistelligen Millionenbereich auf den tiefsten Stand seit Ende Januar gesackt. Nachdem das Papier des Telekomriesen zeitweise unter 43 US-Dollar gefallen war, stand zuletzt bei insgesamt hohen Handelsvolumina ein Minus von 5,4 Prozent auf 44,05 Dollar zu Buche.

    Da Verizon mit der britischen BT Group eine Vereinbarung zur Gründung eines 50/50-Gemeinschaftsunternehmens für ihre internationalen Geschäftsbereiche getroffen hat, rechnet der US-Konzern nun für das zweite Quartal mit einem Verlust zwischen 700 und 800 Millionen Dollar. Grund ist, dass Verizon die in das Joint Venture eingebrachten Geschäftsbereiche als "zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten" einstuft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    55.777,71€
    Basispreis
    31,67
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    48.600,00€
    Basispreis
    33,52
    Ask
    × 14,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zudem schied die Aktie zum Wochenauftakt aus dem viel beachteten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial aus und wurde dort von der A-Aktie von Alphabet ersetzt, was ebenfalls belastete. Im S&P 500 Telecommunication Services Index war die Aktie damit der schwächste Wert.

    Comcast dagegen gewannen dort nach ihrem vor einer Woche erreichten 13-Jahres-Tief zeitweise 17 Prozent und legten zuletzt noch um knapp 6 Prozent auf 24,50 Dollar zu. Der Medien- und Telekomunternehmen weckte Fusions- und Übernahmefantasien, da er sich von NBC Universal sowie Sky trennen will.

    Die beiden Geschäftsbereiche sollen in ein neues börsennotiertes Unternehmen ausgegliedert werden, um den Unternehmenswert zu steigern. Das verhalf auch den Aktien von Charter Communications und Liberty Broadband zu kräftigen Kursgewinnen. Sie stiegen um jeweils rund 10 Prozent./ck/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,72 % und einem Kurs von 38,52 auf Tradegate (29. Juni 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -5,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,81 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +21,10 %/+48,55 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Verizon Communications - 868402 - US92343V1044

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verizon Communications. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Deal mit BT belastet Verizon - Aufspaltung treibt Comcast an Die Verizon-Aktie ist am Montag nach Aussagen über einen erwarteten Quartalsverlust im hohen dreistelligen Millionenbereich auf den tiefsten Stand seit Ende Januar gesackt. Nachdem das Papier des Telekomriesen zeitweise unter 43 US-Dollar gefallen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     