AKTIEN IM FOKUS
Deal mit BT belastet Verizon - Aufspaltung treibt Comcast an
- Verizon kündigt Quartalsverlust von 700–800 Mio
- Aktie fiel unter 43 Dollar und verlor 5,4 Prozent
- Aktie schied aus dem Dow und wurde durch Alphabet ersetzt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Verizon-Aktie ist am Montag nach Aussagen über einen erwarteten Quartalsverlust im hohen dreistelligen Millionenbereich auf den tiefsten Stand seit Ende Januar gesackt. Nachdem das Papier des Telekomriesen zeitweise unter 43 US-Dollar gefallen war, stand zuletzt bei insgesamt hohen Handelsvolumina ein Minus von 5,4 Prozent auf 44,05 Dollar zu Buche.
Da Verizon mit der britischen BT Group eine Vereinbarung zur Gründung eines 50/50-Gemeinschaftsunternehmens für ihre internationalen Geschäftsbereiche getroffen hat, rechnet der US-Konzern nun für das zweite Quartal mit einem Verlust zwischen 700 und 800 Millionen Dollar. Grund ist, dass Verizon die in das Joint Venture eingebrachten Geschäftsbereiche als "zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten" einstuft.
Zudem schied die Aktie zum Wochenauftakt aus dem viel beachteten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial aus und wurde dort von der A-Aktie von Alphabet ersetzt, was ebenfalls belastete. Im S&P 500 Telecommunication Services Index war die Aktie damit der schwächste Wert.
Comcast dagegen gewannen dort nach ihrem vor einer Woche erreichten 13-Jahres-Tief zeitweise 17 Prozent und legten zuletzt noch um knapp 6 Prozent auf 24,50 Dollar zu. Der Medien- und Telekomunternehmen weckte Fusions- und Übernahmefantasien, da er sich von NBC Universal sowie Sky trennen will.
Die beiden Geschäftsbereiche sollen in ein neues börsennotiertes Unternehmen ausgegliedert werden, um den Unternehmenswert zu steigern. Das verhalf auch den Aktien von Charter Communications und Liberty Broadband zu kräftigen Kursgewinnen. Sie stiegen um jeweils rund 10 Prozent./ck/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,72 % und einem Kurs von 38,52 auf Tradegate (29. Juni 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -5,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,81 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +21,10 %/+48,55 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Verizon Communications - 868402 - US92343V1044
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https://seekingalpha.com/article/4914494-verizon-steady-cheap-and-still-standing
Verizon legte seit der letzten Analyse um 15 % zu, hat den S&P 500 übertroffen und seinen Wert als Diversifikationswert untermauert.
Die Kaufempfehlung wird beibehalten auf Grund des defensiven Profils von Verizon, das stetige Umsatzwachstum und den bedeutenden Marktanteil im Telekommunikationsbereich.
Trotz der jüngsten Outperformance bleibt Verizon unterbewertet und wird so bewertet, als befände sich das Unternehmen im Niedergang, was ungerechtfertigt sei. Verizon biete vielmehr langsames, aber stetiges Wachstum und sei damit attraktiv für Anleger, die inmitten von Marktvolatilität und KI-getriebenen Narrativen nach Stabilität suchen.
https://quotes.quotemedia.com/data/downloadFiling?webmasterId=104600&ref=319801390&type=HTML&formType=424B2&formDescription=Prospectus+%5BRule+424%28b%29%282%29%5D&dateFiled=2026-02-20&cik=0000732712
Mit knapp 4,25% gar nicht so schlecht für das Unternehmen, finde ich.
Falls wer die gestern veröffentlichen Ergebnisse für Q4 2025 und das Gesamtjahr noch nicht eingesehen hat. Solider Ausblick und solides Quartal wie ich finde...
NEW YORK, NY – Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht und damit einen entscheidenden Wendepunkt für das Unternehmen dargestellt. Angetrieben von einem Mandat von CEO Dan Schulman, erzielte Verizon die höchsten vierteljährlichen Gesamtvolumina von Mobilität und Breitband seit 2019 und markierte damit den Beginn einer umfassenden strategischen Wende.
Highlights:
- Mehr als 1 Million Gesamtnettozuwächse in den Bereichen Mobilität und Breitband, die höchsten gemeldeten vierteljährlichen Nettozuwächse seit 2019 mit 616.000 Zuwächsen des Postpaid-Telefonnetzes
- Die Übernahme von Frontier erweitert den Glasfaserzugang auf über 30 Millionen Haushalte und Unternehmen und beschleunigt die nationale Mobilitäts- und Breitbandkonvergenzstrategie
Höhepunkte 2025
Konsolidierte Finanzen
- Im Jahr 2025 betrug der Gewinn je Aktie (EPS) 4,06 US-Dollar und bereinigte EPS1, ohne Sonderartikel, betrug 4,71 $.
- Der gesamte operative Umsatz betrug 2025 138,2 Milliarden US-Dollar gegenüber 134,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
- Der Cashflow aus den operativen Aktivitäten betrug 2025 37,1 Milliarden US-Dollar gegenüber 36,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
- Freier Cashflow1 betrug 2025 20,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 19,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
- Im Jahr 2025 betrug der konsolidierte Nettogewinn 17,6 Milliarden US-Dollar und das konsolidierte bereinigte EBITDA1 50,0 Milliarden Dollar betrug.
- Die Investitionsausgaben beliefen sich im Jahr 2025 auf 17,0 Milliarden US-Dollar.
Konsolidierte Finanzen
- Im vierten Quartal 2025 meldete Verizon einen Gewinn je je Aktie (EPS) von 0,55 US-Dollar sowie einen bereinigten EPS1, ohne Sonderartikel, im Wert von 1,09 $.
- Im vierten Quartal 2025 betrug der gesamte operative Umsatz 36,4 Milliarden US-Dollar.
- Der konsolidierte Nettogewinn für das vierte Quartal 2025 betrug 2,4 Milliarden US-Dollar und das konsolidierte bereinigte EBITDA1 11,9 Milliarden Dollar betrug.
- Die gesamten ungesicherten Schulden von Verizon beliefen sich zum Ende des vierten Quartals 2025 auf 131,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 117,9 Milliarden US-Dollar am Ende des vierten Quartals 2024. Die ungesicherten Nettoschulden des Unternehmens1 Am Ende des vierten Quartals 2025 betrug der Wert 110,1 Milliarden US-Dollar gegenüber 113,7 Milliarden US-Dollar am Ende des vierten Quartals 2024. Am Ende des vierten Quartals 2025 lag das Verhältnis von Verizon aus ungesicherten Schulden zum konsolidierten Nettogewinn (LTM) bei 7,4 Mal und das Verhältnis von Nettoungesicherten Schulden zu konsolidiertem bereinigtem EBITDA1 war 2,2 Mal.