Copart Aktie mit kräftigem Kurssturz -8,33 % - 29.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Copart Aktie. Sie fällt um -8,33 % auf 24,605€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Copart betreibt Online-Auktionsplattformen für Unfall- und Gebrauchtfahrzeuge, bedient Versicherer, Flottenbetreiber und Händler. Hauptleistung: Verwertung, Auktion, Logistik und Lagerung von Fahrzeugen. Starke Marktstellung in den USA, international wachsend. Wichtige Wettbewerber: IAA, KAR Global. USP: dichtes Filialnetz, globale Käuferbasis, skalierbare digitale Plattform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Copart insgesamt ein Minus von -12,80 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Copart Aktie damit um -7,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Copart einen Rückgang von -26,63 %.

Während Copart deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,18 %.

Copart Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,13 % 1 Monat -13,64 % 3 Monate -12,80 % 1 Jahr -40,52 %

Informationen zur Copart Aktie

Stand: 29.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 926 Mio. Copart Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,91 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Copart Aktie jetzt kaufen?

Ob die Copart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Copart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.