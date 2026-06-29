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    Besonders beachtet!

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    Copart Aktie mit kräftigem Kurssturz -8,33 % - 29.06.2026

    Am 29.06.2026 ist die Copart Aktie, bisher, um -8,33 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Copart Aktie.

    Besonders beachtet! - Copart Aktie mit kräftigem Kurssturz -8,33 % - 29.06.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Copart betreibt Online-Auktionsplattformen für Unfall- und Gebrauchtfahrzeuge, bedient Versicherer, Flottenbetreiber und Händler. Hauptleistung: Verwertung, Auktion, Logistik und Lagerung von Fahrzeugen. Starke Marktstellung in den USA, international wachsend. Wichtige Wettbewerber: IAA, KAR Global. USP: dichtes Filialnetz, globale Käuferbasis, skalierbare digitale Plattform.

    Copart aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Copart Aktie. Sie fällt um -8,33 % auf 24,605. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Copart insgesamt ein Minus von -12,80 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Copart Aktie damit um -7,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Copart einen Rückgang von -26,63 %.

    Während Copart deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,18 %.

    Copart Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,13 %
    1 Monat -13,64 %
    3 Monate -12,80 %
    1 Jahr -40,52 %
    Stand: 29.06.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Copart Aktie

    Es gibt 926 Mio. Copart Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,91 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 29.06.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 29.06. - US Tech 100 stark +1,98 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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    Ob die Copart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Copart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Copart

    -8,01 %
    -7,13 %
    -13,64 %
    -12,80 %
    -40,52 %
    -40,29 %
    -3,61 %
    +656,67 %
    ISIN:US2172041061WKN:893807
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    Markt Bote
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